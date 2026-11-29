Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Guinée-Bissau : des responsables et militaires de la mission de la CEDEAO décorés

Le commandant de la Force de la mission d’appui à la stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ESSMGB), le général de brigade Danjuma Ribah Dantani, ainsi que le contingent ivoirien et des officiers d’état-major ont reçu la Médaille de maintien de la paix de la CEDEAO, le 26 novembre 2026 à Bissau.

Cette distinction récompense au moins 180 jours de service continu au sein de la mission.

La cheffe de mission, l’ambassadrice Ngozi Ukaeje, a salué le leadership du commandant et la contribution médicale du contingent ivoirien, rappelant que l’exécution du mandat de la CEDEAO repose sur un engagement collectif.