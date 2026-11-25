Afrique

Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 51 minutes

Guinée Bissau : Fernando Dias critique la mission de médiation de la CEDEAO menée par Cheikh Niang

A la faveur de la levée partielle des restrictions sur les activités politiques en Guinée Bissau, l’ex-candidat à la Présidentielle de 2025, Fernando Dias da Costa a tenu une réunion avec ses partisans au quartier Cupelum à Bissau.

Dans le discours prononcé à l’occasion, l’ex-challenger du président Embalo a réclamé la publication des résultats du scrutin de 2025, revendiquant la victoire au premier tour.

« Publiez les résultats des élections », a-t-il lancé, non sans rappeler que l’accès au pouvoir se gagne dans les urnes.

L’homme politique a par ailleurs appelé au dialogue entre les différents courants politiques du pays.

« Nous n’avons aucun esprit de vengeance, car la vengeance engendre la haine et la haine engendre l’instabilité », a-t-il assuré, critiquant l’attitude de la mission de médiation de la CEDEAO dans le pays en octobre dernier.

En effet, pour Fernando Dias da Costa, ces médiateurs de l’organisation communautaire n’ont écouté qu’une seule partie. Ce qui n'est pas juste, selon lui. Les autres parties méritent également d’être consultées, estime t-il.

Rappelons que la mission de médiation de la CEDEAO qui a séjourné à Bissau en octobre dernier était conduite par le ministre sénégalais des Affaires étrangères Cheikh Niang.

Ce dernier avait déclaré que sa délégation était en Guinée Bissau pour engager un dialogue avec les acteurs politiques et sociaux afin de parvenir à une solution consensuelle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fernando Dias da Costa a réclamé la publication des résultats du scrutin de 2025, revendiquant la victoire au premier tour. - Il a appelé au dialogue entre les différents courants politiques du pays, assurant n'avoir aucun esprit de vengeance. - Il critique la mission de médiation de la CEDEAO menée par Cheikh Niang, estimant qu'elle n'a écouté qu'une seule partie.