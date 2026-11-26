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Auteur: AFP

Guinée-Bissau: report de deux ans de la présidentielle initialement prévue le 6 décembre (décret)

La junte au pouvoir en Guinée-Bissau a annoncé jeudi un report au 26 novembre 2028 des élections présidentielle et législatives prévues le 6 décembre prochain et devant acter le retour des civils au pouvoir, selon un décret présidentiel consulté par l'AFP.

La junte invoque "une insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières" nécessaires à la tenue de ces élections, selon ce décret signé du chef de la junte et président de la Transition, le général Horta N'Tam.

Elle met aussi en avant "la nécessité de garantir la légalité, la transparence, l'inclusion et la crédibilité du processus électoral".

La junte invoque aussi la nécessité d'organiser les premières élections municipales du pays, en 2027, "pour institutionnaliser les pouvoirs locaux".

L'annonce du report des scrutins du 6 décembre a lieu le jour du premier anniversaire de la prise de pouvoir de la junte qui dirige ce petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis le coup d'État du 26 novembre 2025.

La junte avait pris le pouvoir à la veille de la publication prévue des résultats provisoires des scrutins présidentiel et législatifs tenus le 23 novembre 2025.

Des militaires avaient renversé le président sortant Umaro Sissoco Embalo et suspendu le processus électoral.

Le président de la Transition, le général Horta N'Tam, "a fixé au 26 novembre 2028 la nouvelle date des élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau", indique le décret présidentiel.

Fin août 2026, la junte a organisé un référendum constitutionnel qui a fait passer le pays à un régime présidentiel fort, remplaçant le système semi-parlementaire.

L'opposition avait alors appelé à boycotter le référendum.

Le PAIGC, parti historique ayant mené le pays à l'indépendance en 1974, avait ainsi dénoncé l'organisation d'un référendum "dans un contexte de restriction des libertés publiques".

Ce pays lusophone côtier situé entre le Sénégal et la Guinée (Conakry) avait, avant le coup d'État du 26 novembre 2025, déjà connu quatre coups d'État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La junte au pouvoir en Guinée-Bissau a reporté au 26 novembre 2028 les élections présidentielle et législatives prévues le 6 décembre, selon un décret présidentiel. - La junte invoque « une insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières » et la nécessité de garantir « la légalité, la transparence, l'inclusion et la crédibilité du processus électoral ». - L'annonce a lieu le jour du premier anniversaire de la prise de pouvoir de la junte, issue du coup d'État du 26 novembre 2025.