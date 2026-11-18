Afrique

Auteur: Bernadin PATINVOH

Guinée : Doumbouya offre des véhicules à 5 femmes journalistes de la RTG

En Guinée, le président de la République, le général d’armée Mamadi Doumbouya a offert hier mardi 17 novembre des véhicules à 5 femmes journalistes émérites de la Radiotélévision guinéenne (RTG). Il s’agit de Julienne Lamah, de Bountouraby Sylla, de Rabiatou Diallo, d’Hadja Saran Camara et d’Hadja Hawa Keita.

Ces 5 figurent du Service des langues nationales Kibaro de la RTG ont reçu les clés de leurs véhicules des mains du ministre directeur de cabinet de la Présidence Djiba Diakité et du ministre secrétaire général de la Présidence de la République Amara Camara, lors d’une cérémonie au siège de la RTG

Les deux personnalités ont transmis à leur vis-à-vis les félicitations et les encouragements du président guinéen Mamadi Doumbouya, non sans préciser que les moyens de transport mis à leur disposition sont destinés à leur usage personnel.

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de l'Innovation, Fana Soumah, a de son côté, souligné le dévouement des bénéficiaires, rappelant leur sens des responsabilités, leur rigueur et leur attachement au service public.

Touchées par cette marque d’attention du président Doumbouya, les cinq journalistes ont chaleureusement remercié le dirigeant non sans renouveler leur engagement à servir la nation.

Rappelons que ces 5 figures du Service des Langues nationales de la RTG avaient été élevées au rang de chevalier de l'ordre national du mérite de Guinée le vendredi 23 octobre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président guinéen Mamadi Doumbouya a offert des véhicules à 5 femmes journalistes de la RTG le mardi 17 novembre. - Les bénéficiaires sont Julienne Lamah, Bountouraby Sylla, Rabiatou Diallo, Hadja Saran Camara et Hadja Hawa Keita, du Service des langues nationales Kibaro de la RTG. - Les clés ont été remises par Djiba Diakité et Amara Camara lors d'une cérémonie au siège de la RTG, et les véhicules sont destinés à un usage personnel.