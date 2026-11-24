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Auteur: AFP

Guinée: le FMI approuve un programme de 425 millions de dollars sur trois ans

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi un programme économique et financier de 425 millions de dollars en faveur de la Guinée pour la période 2026-2029, destiné à accompagner les réformes économiques et à renforcer la gestion des finances publiques, a annoncé le gouvernement.

Le FMI avait annoncé le 12 août dernier être parvenu à un accord avec le gouvernement guinéen en vue d'un programme d'aide d'un montant total de 439 millions de dollars afin de "renforcer la position budgétaire et monétaire du pays".

L'accord approuvé ce lundi, d'un montant de 425 millions de dollars, soit 14 millions de moins que le montant prévu par l'accord du mois d'août, est soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit (MEDC).

Le Premier ministre Amadou Oury Bah s'est félicité de l'aboutissement des négociations qu'il a qualifiées d'"âpres", estimant que cet accord représente un signal positif pour l'économie guinéenne.

"La signature du Fonds monétaire international est extrêmement importante pour tout pays qui est ouvert et qui veut avoir une économie qui progresse", a-t-il déclaré, soulignant que l'aval de l'institution de Bretton Woods facilite l'accès à des financements à moindre coût et renforce la confiance des investisseurs.

Le chef du gouvernement a par ailleurs insisté sur l'importance de l'accompagnement technique du FMI pour améliorer le pilotage de l'économie nationale.

"Nous avons besoin de l'œil du FMI, non pas simplement pour obtenir des financements supplémentaires, mais d'avoir la technicité, l'expertise, les instruments qui nous permettent de mieux piloter notre économie pour de plus grandes performances", a-t-il affirmé.

L'accord intervient alors que la Guinée entend accélérer la transformation de son économie, notamment à travers l'exploitation du gigantesque gisement de fer de Simandou et le programme de développement socio-économique Simandou 2040, présenté comme l'un des principaux leviers de son ambition de développement.

Ce partenariat devrait notamment contribuer à renforcer la mobilisation des recettes intérieures, améliorer la transparence budgétaire et consolider la gestion des finances publiques.

Le Premier ministre a toutefois reconnu que la mise en œuvre du programme constituait un défi pour l'administration guinéenne, appelée à renforcer ses capacités de gestion et de management au cours des prochaines années.

La Guinée, riche en ressources minières, notamment en bauxite et en fer, cherche à transformer davantage ses richesses naturelles en retombées économiques et sociales pour sa population.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FMI a approuvé un programme économique et financier de 425 millions de dollars en faveur de la Guinée pour la période 2026-2029. - Ce montant est soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit (MEDC), soit 14 millions de moins que les 439 millions prévus par l'accord du mois d'août. - Le programme vise à renforcer la mobilisation des recettes intérieures, améliorer la transparence budgétaire et consolider la gestion des finances publiques.