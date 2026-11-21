Haïti : un pasteur reconnu coupable dans l’assassinat du président Jovenel Moïse
Assassinat de Jovenel Moïse : le pasteur Christian Emmanuel Sanon condamné à Miami
Un pasteur de Floride aux Etats-Unis a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation liés à l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021.
Christian Emmanuel Sanon, qui possède la double nationalité haïtienne et américaine, a été déclaré coupable de l’ensemble des huit chefs d’accusation retenus contre lui — notamment de complot en vue d’enlever ou de tuer une personne hors des États-Unis — à l’issue d’un procès de près de huit semaines à Miami. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocate, Zeljka Bozanic, a indiqué que la défense contestait ce verdict et comptait faire appel.
Selon les procureurs fédéraux, Sanon avait initialement été choisi par un groupe de conspirateurs pour remplacer Jovenel Moïse à la présidence d’Haïti. Il aurait contribué à lever des fonds, à organiser les déplacements et à assurer l’hébergement des personnes impliquées dans le complot.
Christian Emmanuel Sanon a reconnu avoir été en contact avec des individus cherchant à écarter Moïse du pouvoir, mais a nié avoir eu connaissance d’un projet visant à l’assassiner.
D’après l’accusation, le complot reposait sur le recrutement de ressortissants colombiens ayant une formation militaire et était financé en partie grâce à des fonds détournés des programmes américains d’aide aux entreprises liés à la pandémie de Covid-19.
Les enquêteurs ont précisé que les conspirateurs avaient par la suite renoncé à installer Sanon à la présidence, reportant leur soutien sur l’ancienne juge de la Cour de cassation haïtienne, Wendelle Coq Thélot.
Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, lorsqu’un commando d’hommes armés, composé principalement d’anciens militaires colombiens, a pris d’assaut sa résidence et blessé son épouse.
Les autorités américaines ont inculpé plus de 40 personnes dans le cadre de cette affaire ; une douzaine d’entre elles ont déjà été condamnées, dont cinq à la prison à perpétuité.
Haïti n’a plus de président depuis l’assassinat de Jovenel Moïse, la prochaine élection présidentielle étant prévue pour 2027.
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