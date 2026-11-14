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Heurts meurtriers en Guinée: l'opposition accuse les autorités de "dérive autoritaire"

Auteur: AFP

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Heurts meurtriers en Guinée: l'opposition accuse les autorités de "dérive autoritaire"

Heurts meurtriers en Guinée: l'opposition accuse les autorités de "dérive autoritaire"

Un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile dénonce samedi une "dérive autoritaire" en Guinée et le recours à la force "érigé en méthode de gouvernement", après la mort de 10 personnes dans des heurts entre forces de l'ordre et orpailleurs.

Au moins 10 personnes sont mortes mercredi à Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, à la suite de "violents affrontements" entre les forces de l'ordre et des orpailleurs, a indiqué jeudi le gouvernement guinéen.

Ces heurts surviennent après l'interdiction totale le 2 novembre de "l'orpaillage anarchique et illégal" dans cette importante région aurifère du pays où l'armée a été déployée.

Cette décision a provoqué le refoulement par les forces de défense et de sécurité de dizaines de milliers d'Ouest‑Africains venus travailler dans les mines de la région.

Le collectif des Forces Vives de Guinée (FVG) "condamne, avec la plus grande fermeté, la répression meurtrière" survenue dans la préfecture de Siguiri, selon un communiqué transmis à l'AFP.

"Ce bilan tragique (...) témoigne une nouvelle fois de la dérive autoritaire d'une junte qui, incapable de répondre aux aspirations légitimes des populations, semble n'avoir d'autre recours que la force, l'intimidation et la répression, érigées en méthode de gouvernement", dénonce le collectif.

Riche en ressources minières, la Guinée subit les conséquences environnementales de l'exploitation aurifère artisanale, marquées notamment par la dégradation des terres et la pollution des cours d'eau. Les autorités guinéennes affirment vouloir mettre fin à ces pratiques.

Les FVG qualifient de "légitimes" la "réglementation des activités minières et la préservation de l'environnement".

Mais "elles ne sauraient justifier l'application par la force et dans la brutalité de décisions prises (...) sans concertation préalable avec les populations concernées" et sans que "des solutions alternatives viables aient été proposées aux milliers de personnes dont les moyens de subsistance dépendent de cette activité", ajoute le communiqué.

Dénonçant une "malhonnête présentation des faits", le collectif rejette "catégoriquement la version du gouvernement selon laquelle des tirs auraient été échangés entre manifestants et forces de défense et de sécurité, accréditant" ainsi "l'idée d'une responsabilité partagée dans les violences ayant conduit à des morts d'homme".

Les FVG dénoncent également les conditions d'expulsion des ressortissants ouest-africains, "sans ménagement, sans coordination avec les autorités de leurs pays respectifs, mises devant le fait accompli".

La Guinée est dirigée d'une main de fer par le général Mamadi Doumbouya.

Il a été élu président lors de l'élection du 28 décembre 2025 après avoir pris le pouvoir par la force lors d'un coup d'État en septembre 2021 et en dépit de sa promesse initiale de rendre le pouvoir à des civils au terme d'une période de transition.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un collectif d'opposition et de la société civile dénonce une "dérive autoritaire" en Guinée après la mort de 10 personnes à Siguiri. - Le collectif condamne la "répression meurtrière" et rejette la version du gouvernement sur des tirs échangés. - Les heurts font suite à l'interdiction de l'orpaillage anarchique le 2 novembre et au refoulement de dizaines de milliers d'Ouest-Africains.
Auteur: AFP
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Commentaires (10)

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    OK ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Des gens têtus qui quittent leurs pays pour venir détruire l'environnement en guinée, donc, détruire la guinée et le gouvernement guinéen qui protège cet environnement, on entend des soit disant force vives qui diffusent un texte réchauffé pour y mêler la politique en faisant leur jeu favori, le dénigrement du pouvoir, alors qu'ils savent que l'environnement doit être protégé quelque soit le régime.
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    Boss il y a 1 jour
    Et tes parents ndrings qui viennent usurper les pièces d'état civils des sénégalais? Ca te dit?
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    Moi le vrai Ndring il y a 1 jour
    @Boss  Des sénégalais aussi vont usurper des pièces d’état civils pour contourner la réglementation relative au contenu local dans le recrutement et pour trouver du boulot dans les compagnies minières guinéennes.
    Et ce au vu et su de tout le monde là-bas. Y a plus malhonnête et ingrat que les MFDCistes-AESistes sonkorisés.
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    Hbb il y a 1 jour
    Guinée partagez vos richesses la pour toute l'afrique c'est quoi ça hooooo😂😂
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    Africa unite 🙌 il y a 1 jour
    Incroyable venir faire la guerre a un pays l'africain est Incroyable mais j'ai entendu qu'il ya 5 morts etrangers ça peut creer des problemes mais prions le bon dieu que tout rentre dans l'ordre
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    Boss il y a 1 jour
    Les ndrings venaient répondre. Çà brûle chez vous parbleu. Sénégal est trop bon même. Zip zip et c'est 10 morts en une journée.
  • avatar
    Moi le vrai Ndring il y a 1 jour
    Le feu 🔥 ne s’est jamais éteint là-bas et nos despotes ont fait des petits ici qui rêvent de devenir grands.
    Quand la maison 🏠 de ton voisin brûle il faut l’aider à éteindre le feu.
    D’accord? Espèce d’indépendantistes déboussolés et reconvertis en apprentis sorciers 🧙♂️
  • avatar
    @Monembo il y a 1 jour
    Quelqu’un écrivait que les PeulFoutas se sont trompés d’adversaire. Les sénégalais n’en veulent pas du tout aux peulhs. Leur façon d’être coûte que coûte sénégalais dérange
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    simple il y a 18 heures
    On va tous dégager les sénégalaises en guinée qui se font de l'argent dans les mines. Ils disent aussi qu'ils sont guinéens. Chacun son intérêt. On les connaisse bien avec leur français là et le teint noir. quand les sénégalais manqueront du respect aux guinéens. on va tous les rapatrier dans leur désert.

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