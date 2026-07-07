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Afrique

Ibrahim Traoré à l’occasion du 2e anniversaire de l'AES : Ils veulent « assassiner l’esprit fédérateur qui nous anime »

Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 16 heures 2502 Lectures 1 Commentaires | English
Ibrahim Traoré à l’occasion du 2e anniversaire de l'AES : Ils veulent « assassiner l’esprit fédérateur qui nous anime »

Ibrahim Traoré à l’occasion du 2e anniversaire de l'AES : Ils veulent « assassiner l’esprit fédérateur qui nous anime »

Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est adressé au peuple de la Confédération des États du Sahel hier lundi 6 juillet, à l’occasion du 2e anniversaire de l’union. Dans son discours, le dirigeant a appelé les Maliens, les Burkinabé et les Nigériens à rester mobilisés pour apporter les réponses appropriées à « la guerre économique et médiatique (de grande ampleur) qui est livrée aux trois États.

 Ils veulent « freiner la structuration continue de notre confédération et assassiner l’esprit fédérateur qui nous anime comme cela s’est fait de par le passé sur notre continent », a accusé l’actuel président de la Confédération des États du Sahel.

« La Confédération est attachée aux idéaux de l’unité africaine »

Il rappelle que la Confédération « n’est dirigée contre aucun peuple, aucune nation, ni aucune organisation ». Elle « constitue un choix souverain librement assumé par trois États indépendants déterminés à combattre le terrorisme, préserver l’intégrité de leurs territoires et recouvrer totalement leur indépendance pour bâtir un monde plus juste et plus solidaire ». 

"La Confédération est attachée aux idéaux de l’unité africaine, du panafricanisme et de l’intégration régionale et nous croyons au dialogue fécond et à la coopération entre les peuples », souligne par ailleurs le capitaine Traoré.

« Respect mutuel, égalité souveraine des États, défense des intérêts de notre peuple… »

Il précise toutefois que « cette coopération doit reposer sur des principes clairs et non négociables (que sont) : le respect mutuel, l’égalité souveraine des États, la défense des intérêts de notre peuple, le contrôle de nos ressources naturelles, le respect de la dignité, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et la réciprocité ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ibrahim Traoré accuse des adversaires de vouloir « assassiner l’esprit fédérateur » de la Confédération des États du Sahel (AES) via une guerre économique et médiatique. - Il affirme que l’AES n’est dirigée contre aucun peuple ou nation, mais vise à combattre le terrorisme et recouvrer l’indépendance des trois États. - Le président burkinabé insiste sur des principes non négociables pour la coopération : respect mutuel, égalité souveraine, contrôle des ressources et non-ingérence.
Auteur: Bernadin PATINVOH
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (1)

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    Ventre il y a 13 heures
    Le ventre se bombe. Manque de temps de prendre soin de son corps ou délices du Povoir?

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