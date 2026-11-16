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Auteur: AFP

La Sierra Leone "détruit sa réputation" en cachant un narcotrafiquant, selon un ministre néerlandais

"Cela détruit la réputation de la Sierra Leone": le ministre de la Justice des Pays-Bas David van Weel a dénoncé lundi le manque de coopération du pays africain, où se cache l'un des trafiquants de cocaïne les plus recherchés d'Europe.

"Il nous est difficile d'imaginer qu'un tel individu puisse se trouver dans votre pays sans que vous ayez, au moins, une idée approximative de l'endroit où il se trouve", a lancé David van Weel lors d'un entretien exclusif avec l'AFP, jugeant que "la Sierra Leone ne fait preuve ni d'une grande célérité ni d’une grande détermination" sur ce dossier.

Violent, dangereux, suspecté d'être impliqué dans des affaires de meurtre, Jos Leijdekkers, dit "Bolle Jos" ("Jos le joufflu", en néerlandais), est considéré comme un acteur clef du trafic de cocaïne mondial par Europol, l'agence de coopération policière de l'UE, qui l'a placé sur sa liste des personnes les plus recherchées.

"Cela fait un peu plus de deux ans que nous savons qu’il est en Sierra Leone. Depuis, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte qu’il finisse par être arrêté et extradé vers les Pays-Bas", indique M. Van Weel.

M. Leijdekkers a été condamné à plus de 100 ans de prison aux Pays-Bas et en Belgique, notamment pour trafic de drogue, vol à main armée et pour avoir commandité un assassinat.

Les Pays-Bas offrent une récompense record de deux millions d'euros pour toute information menant à sa capture.

Faute de traité bilatéral d'extradition, la Sierra Leone n'a pas donné suite malgré les nombreuses relances néerlandaises.

La présence du trafiquant dans le pays en toute impunité exacerbe les tensions entre La Haye et Freetown, où l'influence de Jos Leijdekkers semble avoir des ramifications tentaculaires.

Sa compagne actuelle ne serait autre qu'Agnes Bio, la fille du président sierra-léonais Julius Maada Bio, avec qui il a eu un enfant, selon de nombreux témoignages.

Si sa présence en Sierra Leone est taboue pour les autorités locales, quelques vidéos circulent le montrant aux côtés d'Agnes Bio, du président ou de hauts dirigeants.

"Je ne renoncerai pas à la piste diplomatique. Mais je ne suis pas très optimiste quant à cette approche", déplore M. Van Weel.

- "Accroître la pression" -

Le ministre néerlandais dit donc s'employer à "accroître la pression, par l'intermédiaire de l'UE et d'autres partenaires, pour faire comprendre, collectivement, à la Sierra Leone que cette situation ne sert pas ses propres intérêts".

"En fin de compte, cela détruit la réputation du pays, ce qui, à son tour, détruit le pays lui-même", souligne-t-il.

Jos Leijdekkers occupe "une place prépondérante dans le trafic de drogue transatlantique", selon le ministre. "Nous estimons qu’il gagne bien plus de 100 millions d’euros par mois".

Ses activités se concentraient auparavant essentiellement sur les axes reliant les pays d'Amérique latine aux ports d'Europe occidentale, dont Rotterdam (Pays-Bas) et Anvers (Belgique).

Face aux mesures mises en place dans ces ports, une part importante de ces flux venant d'Amérique latine s'est déplacée de l'Europe occidentale vers l'Afrique de l’Ouest, où la drogue transite — par voie terrestre ou maritime — vers l'Europe du Sud pour finalement atteindre les marchés européens, note le ministre.

Le trafiquant a néanmoins essuyé des revers importants ces derniers temps.

"D'importantes cargaisons ont été interceptées récemment et nous avons intensifié la pression sur le gouvernement sierra-léonais. Par divers canaux, nous cherchons à le déloger de l’Afrique de l’Ouest", explique M. Van Weel.

L'Espagne a intercepté début 2026 une cargaison de 30 tonnes de cocaïne - la plus grande quantité de cocaïne jamais saisie - dont la valeur à la revente sur le marché illicite avoisinait les 800 millions d’euros, selon le ministre.

"Ce sont des sommes faramineuses. Pourtant, parallèlement, le prix de la cocaïne en Europe est resté quasiment stable. Le système en place est donc apparemment capable d'absorber des saisies d'une telle ampleur. Cela témoigne de l'immensité de ce trafic et de son caractère profondément destructeur et corrupteur", juge-t-il.

"M. Leijdekkers représente un problème majeur pour l'Afrique de l'Ouest, non seulement pour la Sierra Leone, mais aussi pour les pays voisins", prévient le ministre.

Il en a fait une affaire personnelle : "Je ferai tout ce que je peux" pour arrêter le trafiquant, assure-t-il. "Une chose doit être claire : il n'échappera pas à sa peine. Au bout du compte, il finira en prison".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre néerlandais de la Justice, David van Weel, dénonce le manque de coopération de la Sierra Leone, où se cache le narcotrafiquant Jos Leijdekkers, et estime que cela « détruit la réputation » du pays. - Jos Leijdekkers, dit « Bolle Jos », condamné à plus de 100 ans de prison aux Pays-Bas et en Belgique, est recherché par Europol ; les Pays-Bas offrent une récompense de deux millions d'euros pour sa capture. - Faute de traité bilatéral d'extradition, la Sierra Leone n'a pas donné suite aux relances néerlandaises, et sa compagne serait Agnes Bio, fille du président sierra-léonais Julius Maada Bio.