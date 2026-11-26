Afrique

Auteur: Cnews

il y a 54 minutes

L'Algérie a expulsé près de 32.000 migrants vers le Niger cette année, selon une ONG

Près de 32.000 migrants ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis début 2026 dans des conditions difficiles, affirme l'ONG nigérienne Alarme Phone Sahara. Ce chiffre s'approche du record de l'année dernière.

Un chiffre presque record. Au moins 31.734 migrants ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis le début de l'année dans des conditions difficiles, affirme l'ONG nigérienne Alarme Phone Sahara (APS) dans un rapport publié mercredi 25 novembre.

Depuis 2014, des migrants irréguliers nigériens mais aussi d'autres pays africains, dont des femmes et des mineurs, sont fréquemment refoulés d'Algérie, point de transit vers l'Europe.

Ce chiffre s'approche, à un mois de la fin de l'année, du record de 2025, lorsque le Niger avait accueilli 34.236 migrants expulsés par l'Algérie. Ces refoulements de migrants provoquent des «conséquences désastreuses» concernant les droits humains, dénonce régulièrement APS.

au moins 35 migrants morts en 2025 dans le désert nigérien

Les migrants nigériens arrivent généralement par convois dits «officiels», à bord de véhicules, et sont pris en charge par les autorités locales. Mais les migrants non nigériens, quant à eux, sont débarqués au «point zéro», zone désertique délimitant la frontière entre les deux pays.

Ils doivent ensuite parcourir 15 km à pied pour atteindre la ville nigérienne d'Assamaka dans des conditions climatiques extrêmes, décrit APS. En 2025, au moins 35 migrants sont morts dans le désert nigérien, toujours selon l'ONG.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Au moins 31 734 migrants ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis début 2026, selon l'ONG Alarme Phone Sahara. - Ce chiffre s'approche du record de 2025, quand le Niger avait accueilli 34 236 migrants expulsés par l'Algérie. - Les migrants non nigériens sont débarqués au « point zéro » et doivent parcourir 15 km à pied pour atteindre Assamaka.