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Auteur: AFP

L'Algérie annonce avoir abattu deux Marocains, trafiquants de drogue présumés

L'armée algérienne a abattu deux Marocains accusés d'avoir introduit de la drogue dans le pays, a annoncé samedi le ministère de la Défense, une semaine après que le président algérien a haussé le ton contre le trafic de drogue en provenance de l'étranger.

Abdelmadjid Tebboune avait menacé dimanche dernier de prendre des mesures "à la source" contre les fabricants de drogue, sur fond d’accusations algériennes récurrentes selon lesquelles le voisin marocain - avec lequel Alger a rompu ses relations diplomatiques en 2021 - serait à l'origine du trafic de stupéfiants vers le pays.

Le ministère de la Défense a indiqué que les deux trafiquants présumés "n’avaient pas obtempéré à l’ordre de s’arrêter" avant d’être abattus. Il n'a pas été précisé si les deux hommes étaient eux-mêmes armés.

Les autorités marocaines n’ont pas réagi dans l’immédiat.

Dans un autre communiqué, le ministère a fait état de l'arrestation de 17 trafiquants présumés et de la saisie d’importantes quantités de résine de cannabis en provenance du Maroc.

"C'est une guerre déclarée contre l'Algérie, et lorsqu'il y a guerre, l'armée est bien sûr en première ligne", avait encore affirmé le président Tebboune, sans citer nommément le Maroc.

"Si nécessaire, nous pouvons aller plus loin, jusqu’à la source même de la production de drogue, dans le cadre de la légitime défense".

Après la rupture des relations diplomatiques par Alger, qui avait invoqué des "actes hostiles" du pays voisin, les liens bilatéraux se sont encore tendus avec la normalisation des relations maroco-israéliennes en 2020.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'armée algérienne a abattu deux Marocains accusés d'avoir introduit de la drogue dans le pays, selon le ministère de la Défense. - Le ministère indique que les deux trafiquants présumés n'avaient pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter ; il n'a pas précisé s'ils étaient armés. - Dans un autre communiqué, le ministère fait état de l'arrestation de 17 trafiquants présumés et de la saisie d'importantes quantités de résine de cannabis en provenance du Maroc.