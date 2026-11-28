Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

L’Algérie étale ses désaccords avec le Front de Libération de l’Azawad (FLA)

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a animé le jeudi 26 novembre 2026, une conférence de presse à Alger. Lors de cette sortie médiatique, l’officiel algérien a critiqué les choix stratégiques du Front de libération de l’Azawad (FLA), l’organisation indépendantiste malienne.

Il a notamment déclaré que son pays n’approuvait pas l'alliance entre le Front et les organisations terroristes comme le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM) affilié à Al-Qaida. Pour Ahmed Attaf, cette alliance est « dangereuse » et « inacceptable ».

L’ombre d’Abou Dhabi

Le ministre algérien des Affaires étrangères a également accusé l’organisation indépendantiste de rechercher des soutiens et des interventions extérieures dans la région sahélienne.

Ces propos font écho aux informations faisant état de démarches entreprises par les responsables du FLA auprès des Emirats Arabes Unis et de l’entourage de Khalifa Haftar, le tout puissant maréchal de l’Est libyen.

Inutile de rappeler que l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec Abou Dhabi après avoir dénoncé à plusieurs occasions les "agissements émiratis" dans la région sahélienne. Le pays maghrébin voit donc d'un très mauvais œil l'initiative du FLA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a critiqué les choix stratégiques du Front de libération de l’Azawad (FLA) lors d’une conférence de presse à Alger le jeudi 26 novembre 2026. - Ahmed Attaf a déclaré que l’Algérie n’approuve pas l’alliance entre le FLA et des organisations terroristes comme le JNIM affilié à Al-Qaida, qualifiée de « dangereuse » et « inacceptable ». - Le ministre a accusé le FLA de rechercher des soutiens et interventions extérieures dans la région sahélienne, des propos faisant écho à des démarches du FLA auprès des Emirats Arabes Unis et de l’entourage de Khalifa Haftar.