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Afrique

Le Cap-Vert, réputé pour sa stabilité, élit son nouveau président

Auteur: AFP

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Le Cap-Vert, réputé pour sa stabilité, élit son nouveau président

Le Cap-Vert, réputé pour sa stabilité, élit son nouveau président

Les Cap-Verdiens sont appelés à élire dimanche leur nouveau président lors d'un scrutin où le sortant José María Neves, candidat à un second mandat, fait figure de favori, dans cet archipel réputé pour sa stabilité démocratique, une exception dans une région troublée.

Le vote se déroulera de 08h00 à 18H00 locales (09h00 à 19H00 GMT) et les résultats provisoires devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi.

Le Cap-Vert a connu en 2026 deux événements qui l'ont propulsé sur la scène internationale: l'immobilisation en mai au large de sa capitale d'un navire de croisière foyer d'hantavirus et le parcours historique de son équipe de foot pour sa toute première participation au Mondial.

Situé en plein Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, cet archipel lusophone compte 10 îles volcaniques et attire de plus en plus de touristes.

Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains où les présidentielles ont été tendues ces dernières années, l'archipel lusophone est une exception de stabilité politique et de bonne gouvernance.

Il est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique et se distingue par la vigueur de sa croissance économique.

Le pays est aussi réputé pour sa "morabeza" (hospitalité, en créole), son ouverture sur le monde, son métissage et sa musique.

Selon l'indice 2026 de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance globale, le Cap-Vert se hisse à la 3e place sur 54 pays du continent.

L'archipel est doté d'un régime semi-présidentiel dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre.

Le chef de l'Etat ne gouverne pas et fait davantage office d'arbitre, de garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution. Il désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives et représente le pays à l'étranger.

Parmi les six candidats en lice, deux partent favoris : le président sortant José María Neves, 66 ans, et l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, 61 ans, première femme candidate à la présidence de la République du Cap-Vert.

Ils sont chacun soutenus par les deux principaux partis du pays.

M. Neves avait été élu président en 2021, après avoir exercé les fonctions de maire, député et avoir été de 2001 à 2016 Premier ministre et président du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, gauche).

Il bénéficie du soutien du PAICV, qui a remporté les législatives de mai dernier.

"En ces temps d'incertitude sur le plan international, il est essentiel que le Cap-Vert continue à avoir un président patriote, expérimenté, capable d'inspirer les Cap-Verdiens" et "de conseiller le gouvernement sur des sujets importants", a-t-il lancé cette semaine lors d'un meeting.

- Première femme candidate à la Présidence -

Joana Rosa Amado est soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre-droit), principal parti d'opposition. Son slogan est "écouter le Cap-Vert", pour "connaître les préoccupations et les attentes réelles de la population".

"L'élection d'une femme à la présidence montrerait à de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles qu'aucune fonction de l'Etat ne leur est interdite", avait-elle lancé lors de la présentation de sa candidature. "Je veux démontrer la compétence des femmes au plus haut niveau", a-t-elle renchéri cette semaine lors d'un meeting.

Parmi les autres candidats figurent notamment un chirurgien de 45 ans, Gilson Alves (indépendant), qui promet d'être un président autoritaire et de lutter contre la corruption.

En juillet 2025, le Cap-Vert a été officiellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale, grâce à sa croissance économique tirée par le secteur du tourisme et à une augmentation de 16,8% du revenu national brut par habitant entre 2023 et 2024.

Mais le pays fait face à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, l'enclavement et le manque de desserte abordable pour voyager entre les îles.

Les principaux candidats ont promis des mesures pour améliorer les liaisons maritimes et aériennes entre les îles et en faveur de la construction de nouveaux hébergements touristiques.

L'une des préoccupations majeures de la population est la hausse sensible du coût de la vie et du prix des carburants, ainsi que le chômage des jeunes.

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, nombre de jeunes Cap-Verdiens, y compris diplômés ou ayant suivi une formation professionnelle, ont émigré et continuent d'émigrer à l'étranger, engendrant une pénurie de main-d’œuvre, notamment dans le secteur clé du tourisme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Les Cap-Verdiens votent dimanche pour élire leur président, avec le sortant José María Neves, candidat à un second mandat, favori. - Six candidats sont en lice, dont Joana Rosa Amado, première femme candidate à la présidence, soutenue par le MpD. - Le Cap-Vert est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique et classé 3e sur 54 pays selon l'indice 2026 de la Fondation Mo Ibrahim.
Auteur: AFP
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Commentaires (3)

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    cvrai ⭐ Top commentaire il y a 17 heures
    les cap verdiens ont du sang toubaab, c'est pourquoi ils sont moins sauvages que les autres africains, c'est pour ça qu'ils sont si démocratiques, c'est juste une histoire de gènes, ce ne sont pas des singes purs sang
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 17 heures
    Eux sont en avance sur nous. Ils font leur alternance sans tambour ni trompette. Je me rappelle le jour où reçu dans mon bureau Pedro Pires pour la signature d'un contrat de prestation en faveur d'une campagne vaccination des enfants. Il était accompagné d'un seul garde de corps qui lui sert d'aide de camp. Quelle élégance doublée de simplicité.
  • avatar
    Deug il y a 12 heures
    Parce que les îles du Cap vert c'est un petit pays géographiquement et démographiquement aussi il y'a plus de Cap verdien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur, beaucoup d'entre eux n'aime pas les Portugais au moins ceux qui vivent au Portugal ils détestent trop les Portugais quand j'étais au Portugal beaucoup de banditisme ce sont eux et les autres pays lusophones.

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