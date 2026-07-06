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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Le Nigeria enquête sur les géants du numérique et de l’IA accusés de fragiliser les médias

Les autorités nigérianes ont annoncé lundi une enquête visant des géants du numérique, dont Meta, Alphabet et X, ainsi que des plateformes d’intelligence artificielle générative, à la suite de plaintes provenant du secteur des médias concernant des pratiques jugées potentiellement anticoncurrentielles.

Selon un communiqué publié lundi par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC), l’enquête fait suite à une directive du président nigérian Bola Ahmed Tinubu après la réception d’une pétition de l'Organisation de la presse nigériane (NPO).

La NPO regroupe l’Association des propriétaires de journaux du Nigeria (NPAN), le Syndicat nigérian des journalistes (NUJ), l’Association des organismes de radiodiffusion du Nigeria (BON) et la Guilde des éditeurs en ligne d’entreprise (GOCOP).

Les organisations de presse accusent certaines plateformes numériques d’exploiter illégalement des contenus journalistiques, de fragiliser la viabilité économique des médias nigérians et de limiter les possibilités de rémunération des producteurs de contenus.

"Nous reconnaissons l’importance stratégique des médias pour la démocratie nigériane ainsi que le rôle essentiel de la technologie dans l’innovation et la croissance économique", a déclaré le directeur général de la FCCPC, Tunji Bello, dans le communiqué.

"Notre responsabilité est d’établir les faits de manière objective et de veiller à ce que la concurrence dans l’écosystème numérique demeure équitable et transparente", a-t-il ajouté.

M. Bello a indiqué que l’enquête est toujours en cours et qu’aucune conclusion n’a encore été tirée.

"Chaque partie aura la possibilité de présenter les informations pertinentes avant que des conclusions ne soient tirées", a-t-il affirmé.

Parmi les points examinés figurent les accusations d’abus de position dominante, l’utilisation présumée de contenus de presse pour l’entraînement de modèles d’IA générative et l’absence d’accords commerciaux jugés équitables avec les éditeurs nigérians.

Selon la Commission nationale des communications, le Nigeria comptait 154,7 millions d’abonnements à Internet en avril. WhatsApp, Facebook, Instagram et X figurent parmi les plateformes les plus populaires du pays.

Contactée par l'AFP, Meta, Alphabet et X n’ont pas répondu à nos sollicitations dans l'immédiat. Aucun détail n’a été donné sur l’identité des entreprises d’intelligence artificielle faisant l’objet de l’enquête dans le communiqué.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte international de tensions croissantes entre médias et plateformes numériques.

Plusieurs pays, dont le Canada et l’Australie, ont déjà obtenu ou engagé des mesures visant à contraindre les plateformes comme Meta et Google à rémunérer les médias pour les contenus générant du trafic vers leurs services.

Ces géants du numérique sont régulièrement accusés de recevoir la majeure partie des revenus publicitaires en ligne, au détriment des éditeurs de presse.

La FCCPC avait infligé en 2025 une amende de 220 millions de dollars à Meta pour des violations présumées de la législation nigériane sur la concurrence et la protection des consommateurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC) du Nigeria enquête sur Meta, Alphabet, X et des plateformes d’IA générative, suite à une pétition de l'Organisation de la presse nigériane (NPO). - Les médias nigérians accusent ces plateformes d’exploiter illégalement leurs contenus, de fragiliser leur viabilité économique et de limiter leur rémunération. - L’enquête examine notamment les abus de position dominante, l’utilisation de contenus de presse pour entraîner des modèles d’IA, et l’absence d’accords commerciaux équitables avec les éditeurs.