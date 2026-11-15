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Auteur: AFP

Le paradis ouest-africain d'un des trafiquants de cocaïne les plus recherchés d'Europe

Sagement assis sur le banc d'une église sierra-léonaise, cheveux bruns soigneusement gominés, un homme assiste à la messe du Nouvel an en présence du président Julius Maada Bio le 1er janvier 2025. Il s'agit en réalité d'un des trafiquants de cocaïne les plus recherchés d'Europe, Joseph Johannes Leijdekkers.

Sur une vidéo postée sur le compte Facebook de la Première dame de ce pays ouest-africain, des internautes reconnaissent le trafiquant néerlandais.

Violent, dangereux, suspecté d'être impliqué dans des affaires de meurtre, "Bolle Jos" - Jos le joufflu en néerlandais - est considéré comme un "acteur clef du trafic de cocaïne mondial" par Europol qui le place sur sa liste des personnes les plus recherchées. Une récompense de 2 millions d'euros est offerte pour toute information menant à sa capture.

En s'appuyant sur des documents judiciaires, des informations émanant des forces de l'ordre et des témoignages de Sierra-Léonais, l'AFP a pu reconstituer des éléments sur le havre ouest-africain de ce trafiquant de 35 ans, qui dirige son réseau grâce à des soutiens dans les plus hautes sphères sierra-léonaises.

Sa présence en toute impunité dans le pays a récemment exacerbé les tensions entre Freetown et La Haye.

Le baron de la drogue réapparaît en ce début d'année 2025 alors que les autorités de son pays ont perdu sa trace. On le soupçonne d'avoir passé du temps en Turquie.

Dans un premier temps, la police sierra-léonaise a annoncé en grande pompe lancer une "chasse à l'homme" pour retrouver l'homme sur la vidéo, un certain Omar Sheriff, prête-nom du narcotrafiquant.

Depuis, l'enquête est restée lettre morte et les autorités sont devenues muettes sur la question.

Jos Leijdekkers a été condamné par contumace aux Pays-Bas en 2024 à 24 ans de prison pour trafic de drogue, vol à main armée et pour avoir commandité un assassinat.

La police le suspecte par ailleurs d'être impliqué dans la disparition en 2019 de Naima Jillal, une trafiquante de drogue liée à la Mocro Maffia - une organisation mafieuse néerlando-marocaine -, surnommée "madame coke". Mme Jillal "a certainement été torturée et n'est probablement plus en vie", indique Europol.

Plus de cent ans de peines de prison ont été prononcées à l'encontre de M. Leijdekkers aux Pays-Bas et en Belgique.

Un CV judiciaire qui le hisse au rang de ponte de la pègre internationale.

- Ramifications tentaculaires -

C'est en Sierra Leone, pays d'Afrique de l'Ouest laissé exsangue par une guerre civile (1991-2002) et une épidémie d'Ebola (2014-2016), que le narcotrafiquant a trouvé depuis 2023 un sanctuaire pour diriger son empire.

Son influence à Freetown semble avoir des ramifications tentaculaires.

Sa compagne ne serait autre qu'Agnes Bio, la fille du président, avec qui il aurait eu un enfant, selon de nombreux témoignages.

Si sa présence est taboue pour les autorités, quelques vidéos circulent le montrant aux côtés d'Agnès, du président ou de hauts dirigeants.

Sur l'une d'elle, qui a émergé début 2025, on aperçoit le caïd tendre un cadeau à un homme hilare qui n'est autre que le chef de l'immigration de la Sierra Leone, Alusine Kanneh, fêtant son anniversaire.

Également présent aux célébrations, souriant et affable, Andrew Jaiah Kaikai... le directeur de l'agence nationale de lutte contre le trafic de drogue (NDLEA).

À la suite de la publication de ces images, M. Kanneh a été renvoyé sans motif officiel mais M. Kaikai est resté en poste jusqu'en août 2026.

Les autorités n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

La présence de "Bolle Jos", si elle est attestée, est nimbée de mystère.

Sur les plages de sable fin bordées de forêts luxuriantes en périphérie de la capitale, le complexe hôtelier 2 Seasons offre un décor paradisiaque face à l'océan.

En 2023, l'établissement ferme au public et un riche investisseur turc prend possession des lieux, un dénommé Omar Sheriff, alias de M. Leijdekkers.

"On a commencé à constater des changements avec le lancement de vastes travaux de rénovation et le déploiement de forces de sécurité armées ; des vedettes ont commencé à accoster sur le front de mer, de jour comme de nuit", raconte à l'AFP un leader communautaire local, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Le généreux occupant des lieux distribue allègrement riz, huile et sucre aux populations ravies.

Mais les habitants n'ont plus le droit de s'approcher de l'hôtel. Les téléphones et les visiteurs sont interdits.

La nuit, "nous voyons des camions et des 4x4 banalisés faire des allers-retours vers le complexe", raconte la même source.

"On constate une présence inhabituelle de vedettes qui se dirigent la nuit vers Banana Island", un lieu prisé des touristes, idéal pour aller à la rencontre de bateaux et de chalutiers en haute mer.

Mais le bon Samaritain sent le soufre.

Soirée du réveillon de 2023, Jos Leijdekkers encore incognito dans le pays festoie au Scarlett, une boîte de nuit de Freetown.

Le trafiquant se brouille avec Hussein Fawaz, un Libanais implanté dans le pays.

Des coups de feu éclatent et le garde du corps de M. Leijdekkers tire des balles dans la jambe de M. Fawaz, selon des rapports.

L'affaire fait grand bruit dans les journaux et la police annonce à l'époque une enquête sans mentionner le nom du trafiquant.

Le caïd se déplace à bord de convois escortés par des hommes armés en uniforme et des étrangers en tenues civiles, selon des personnes qui l'ont rencontré interrogées par l'AFP.

Son ex-compagne, Hanane, l'accuse d'avoir emmené leur fils Liam, 10 ans, en Sierra Leone.

Au journal De Telegraaf, elle décrit la "souffrance indicible" d'être éloignée de son fils : "Je veux qu'il (Jos Leijdekkers) se retrouve derrière les barreaux, lui ainsi que la famille présidentielle", dit-elle.

Dans une lettre au président Bio en mai dernier, le chef de l'opposition au Parlement, Abdul Kargbo, a exprimé sa "profonde inquiétude" concernant plusieurs affaires "liant" le pays au "trafic de drogue international".

La présence de M. Leijdekkers "a déjà causé un immense embarras et une vive inquiétude à l'international", tance M. Kargbo.

Les apparitions de Jos Leijdekkers sont rares et son train de vie dans son refuge ouest-africain fait l'objet de rumeurs difficilement vérifiables tant sa présence est un sujet radioactif pour les autorités.

Car quiconque ose s'intéresser à la question risque pour sa sécurité.

Une enquête du média d'investigation Follow The Money (FTM) révélait en janvier 2026 les menaces exercées à l'encontre des journalistes qui se sont penchés sur la présence de M. Leijdekkers en Sierra Leone.

Perquisitions, intimidations, menaces : des journalistes en exil ont témoigné des pressions à leur encontre.

Une journaliste néerlandaise a également été brièvement arrêtée en 2025 alors qu'elle enquêtait sur le fugitif à Freetown.

- Tensions avec les Pays-Bas -

Dès la révélation de la présence de "Bolle Jos" en Sierra Leone, les autorités néerlandaises ont demandé son extradition vers les Pays-Bas.

Faute de traité bilatéral d'extradition, la Sierra Leone n'a pas donné suite malgré les nombreuses relances des Pays-Bas.

Depuis, les relations entre les deux pays se sont tendues.

Le chef du gouvernement de la Sierra-Leone, David Moinina Sengeh, a accusé en septembre dernier le ministre de la Justice néerlandais David van Weel de "néocolonialisme" après que ce dernier a menacé de couper les aides de l'Union européenne (UE) au pays.

Début octobre, M. van Weel a annoncé la fin des aides européennes au pays.

Sans directement confirmer le lien avec la présence de M. Leijdekkers, un porte-parole de l'UE interrogé par l'AFP a confirmé que le décaissement de 18 millions d'euros initialement prévu pour 2026 "fait actuellement l'objet d'une évaluation et aucun décaissement n'est pour l'instant planifié".

Un "chantage" selon le ministre de la Justice de la Sierra Leone, Alpha Sesay.

- Empire de drogue -

Mais le coup de projecteur sur le parrain de la drogue n'a pas freiné ses affaires prolifiques.

Le cartel de Leijdekkers a tant inondé le marché européen qu'il a contribué à y faire baisser le prix de la cocaïne, indique à l'AFP une source néerlandaise proche de l'enquête.

Située sur la côte Atlantique, entre l'Amérique du Sud productrice et l'Europe consommatrice, la Sierra Leone offre un relai idéal pour transporter la drogue.

Les cargaisons en provenance d'Afrique de l'Ouest font moins l'objet d'attention des douanes européennes et la région a pris une place prépondérante dans le trafic de cocaïne mondial ces dernières années.

"Les trafiquants de drogue utilisent des bateaux qui ne suscitent aucun soupçon pour entrer dans notre pays depuis l'Amérique du Nord, puis la majeure partie de la cocaïne est expédiée vers l'Europe dans des conteneurs chargés d'huile de palme et de farine de manioc", explique à l'AFP une source au sein des ports de Freetown qui raconte qu'une partie de la drogue est revendue localement.

Selon cette source, "les trafiquants de drogue bénéficient de relations politiques de haut niveau ou d'une protection".

"Ces dernières années, de nombreux chefs de service des ports de Freetown se sont fait construire des maisons et circulent dans des voitures de luxe bien au-delà de ce que leur salaire leur permet", affirme-t-elle.

Pourtant, le président Bio avait annoncé en 2024 faire de la lutte contre la drogue une "urgence nationale" face aux ravages causés par le Kush, une drogue synthétique bon marché apparue dans le pays il y a quelques années.

- Saisie "historique" -

Le 1er mai dernier, dans les eaux internationales au large des Canaries, la garde civile espagnole intercepte un navire en provenance de Freetown.

A bord de l'Arconian, les forces de l'ordre espagnoles mettent la main sur la quantité record de 30 tonnes de cocaïne. Une "saisie historique", selon un syndicat.

Outre les plus de 1.200 ballots de drogue, la Garde civile découvre des armes à feu.

Dix-sept personnes, dont cinq Néerlandais, sont arrêtées.

Les enquêteurs estiment que le navire devait prévoir de transborder la drogue sur d'autres bateaux plus petits pour permettre sa distribution en Europe.

Tout porte la marque du réseau de Jos Leijdekkers.

Selon l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC), M. Leijdekkers "utilise régulièrement ce mode opératoire pour trafiquer de la cocaïne depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe depuis au moins 2024."

"A trente tonnes, cela signifie que vous agissez au grand jour," explique un agent de l'ONU cité dans le Guardian.

Une enquête de ce journal publiée en octobre révélait l'ampleur des volumes de cocaïne du réseau Leijdekkers qui transite par le stratégique port Elisabeth II à Freetown, au prix d'au moins 14 meurtres dans le pays selon des sources du journal.

L'attention médiatique portée à "Bolle Jos" pourrait lui nuire, estime une experte régionale : "Si sa réputation venait à être entachée en raison de cette surveillance accrue dont il fait l'objet, et que davantage de ses cargaisons étaient saisies, cela pourrait nuire à sa position au sein du réseau."

Mais dans une région devenue cruciale pour le trafic international de cocaïne, "éliminer un maillon n'empêche pas l'écosystème lui-même de continuer à fonctionner", souligne l'experte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Joseph Johannes Leijdekkers, trafiquant néerlandais dit « Bolle Jos », apparaît sur une vidéo du 1er janvier 2025 en Sierra Leone aux côtés du président Julius Maada Bio. - Europol le considère comme un « acteur clef du trafic de cocaïne mondial » et offre 2 millions d'euros pour toute information menant à sa capture. - Condamné par contumace aux Pays-Bas en 2024 à 24 ans de prison, il est suspecté d'être impliqué dans la disparition en 2019 de Naima Jillal.