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Auteur: AFP

il y a 20 heures

Le président du Zimbabwe promulgue une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de deux ans

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a promulgué mardi une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de deux ans, jusqu'en 2030, a annoncé le gouvernement.

"Signé, scellé et promulgué - c'est désormais la loi", a déclaré sur X Nick Mangwana, haut responsable du ministère de l'Information, dans un message relayant cet acte juridique, qui supprime par ailleurs l'élection présidentielle au suffrage direct, et a suscité de vives critiques de la part de l'opposition.

AFP