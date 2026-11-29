Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Le Rwanda officialise son retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale

Le retrait du Rwanda de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a été officiellement acté le 27 novembre 2026, lors d’un sommet à Sipopo, en Guinée équatoriale.

Les chefs d’État et de gouvernement ont demandé l’engagement des procédures administratives, juridiques et financières nécessaires pour formaliser la séparation de Kigali avec l’organisation régionale.

Cette décision met fin à une crise institutionnelle ouverte en juin 2025, lorsque Kigali avait annoncé son retrait, dénonçant un fonctionnement de la CEEAC contraire à ses textes fondateurs et qu’il jugeait favorable à la République démocratique du Congo (RDC).

Le différend portait notamment sur la présidence tournante de l’organisation, que le Rwanda estimait devoir lui revenir, mais dont le mandat avait été prolongé au profit du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette rupture marque un nouveau tournant pour l’intégration régionale en Afrique centrale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le retrait du Rwanda de la CEEAC a été officiellement acté le 27 novembre 2026 lors d’un sommet à Sipopo, en Guinée équatoriale. - Les chefs d’État et de gouvernement ont demandé l’engagement des procédures administratives, juridiques et financières pour formaliser la séparation. - La crise avait été ouverte en juin 2025, le Rwanda dénonçant un fonctionnement contraire aux textes fondateurs et favorable à la RDC, notamment sur la présidence tournante prolongée au profit de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.