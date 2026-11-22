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Auteur: AFP

il y a 21 minutes

Liberia: arrivée d'une nouvelle vague de 25 migrants expulsés des Etats-Unis

Vingt-cinq migrants expulsés des États-Unis sont arrivés vendredi soir au Liberia, la troisième vague depuis août dans ce pays, a indiqué samedi à l'AFP un responsable de la Commission de rapatriement, de réinstallation et de réintégration du Liberia (LRRRC).

Ces expulsions se déroulent dans le cadre du programme sans précédent et controversé du président Donald Trump de refoulement de ressortissants étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis vers des pays tiers.

Le Liberia a récemment annoncé qu'il accueillerait jusqu'à 1.200 étrangers sur un an.

Les 25 migrants parmi lesquels deux femmes ont atterri sur le territoire libérien vendredi à 21H35 (heures locales et GMT), selon un responsable du LRRRC.

Ils viennent pour la plupart d'Amérique du Sud, a-t-il ajouté sans plus de détails.

C'est le troisième débarquement de migrants expulsés des États-Unis enregistré par le Liberia au cours de ces quatre derniers mois.

Le 20 août, les autorités libériennes avaient déjà accueilli 20 premiers migrants, avant une deuxième arrivée de 15 personnes le 25 du même mois.

Le Liberia, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est le dernier en date à rejoindre la liste des États africains qui ont accepté ces derniers mois d'accueillir des personnes expulsées des États-Unis, notamment la Sierra Leone, la Guinée Équatoriale, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Cameroun, l'Eswatini et la République démocratique du Congo (RDC).

Ces accords ont souvent été assortis d'un appui financier ou logistique américain.

Le gouvernement libérien avait précisé courant août qu'il n'avait ni demandé ni reçu "de compensation ou de promesse de récompense" en échange de sa participation à ce programme américain.

Mais selon le New York Times, les États-Unis avaient effectué un paiement de 5 millions de dollars (4,2 millions d'euros) au Liberia, citant des documents.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 25 migrants expulsés des États-Unis sont arrivés vendredi soir au Liberia, troisième vague depuis août. - Le Liberia a annoncé accueillir jusqu'à 1.200 étrangers sur un an dans le cadre du programme de Donald Trump. - Le gouvernement libérien affirme n'avoir ni demandé ni reçu de compensation, mais le New York Times évoque un paiement de 5 millions de dollars.