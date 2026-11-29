Mahamat Idriss Déby Itno prend la présidence de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a pris la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le 27 novembre 2026, à l’occasion du 27ᵉ sommet ordinaire tenu à Malabo, en Guinée équatoriale.
Il succède à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour un mandat d’un an, conformément au principe de rotation. Le prochain sommet est prévu en février 2027 à N’Djamena.
Cette prise de fonction intervient dans un contexte de recomposition de l’organisation, qui a officiellement acté le retrait du Rwanda, annoncé en juin 2025. La CEEAC compte désormais dix États membres.
Commentaires (1)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.