Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 30 minutes

Mahamat Idriss Déby Itno prend la présidence de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a pris la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le 27 novembre 2026, à l’occasion du 27ᵉ sommet ordinaire tenu à Malabo, en Guinée équatoriale.

Il succède à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour un mandat d’un an, conformément au principe de rotation. Le prochain sommet est prévu en février 2027 à N’Djamena.

Cette prise de fonction intervient dans un contexte de recomposition de l’organisation, qui a officiellement acté le retrait du Rwanda, annoncé en juin 2025. La CEEAC compte désormais dix États membres.