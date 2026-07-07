Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 20 heures

Mali : 1 617 ex-combattants repentis intégrés aux FAMA en 2025

Alors qu’il présentait jeudi dernier le bilan des cinq années de la transition, le ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Wagué, a révélé qu’un nombre important d’ex-combattants ont été intégrés aux FAMA.

Selon les chiffres avancés par l’autorité, ils sont au total 1 617 à rejoindre les rangs de l’armée régulière en 2025, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration (DDR-I). De plus, 1 760 autres ont été démobilisés au cours de la même année.

Il faut dire que les ex-combattants intégrés aux FAMA sont des rebelles repentis prêts à déposer les armes et à reconnaître l’unicité de l’État malien.