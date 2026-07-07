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Afrique

Mali : 1 617 ex-combattants repentis intégrés aux FAMA en 2025

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 20 heures 4356 Lectures 3 Commentaires | English
Mali : 1 617 ex-combattants repentis intégrés aux FAMA en 2025

Mali : 1 617 ex-combattants repentis intégrés aux FAMA en 2025

Alors qu’il présentait jeudi dernier le bilan des cinq années de la transition, le ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Wagué, a révélé qu’un nombre important d’ex-combattants ont été intégrés aux FAMA. 

Selon les chiffres avancés par l’autorité, ils sont au total 1 617 à rejoindre les rangs de l’armée régulière en 2025, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration (DDR-I). De plus, 1 760 autres ont été démobilisés au cours de la même année. 

Il faut dire que les ex-combattants intégrés aux FAMA sont des rebelles repentis prêts à déposer les armes et à reconnaître l’unicité de l’État malien.

Auteur: Bernardin PATINVOH
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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  • image
    Xeme il y a 20 heures
    Ça, l'AFP et la France n'aiment pas ça.
  • image
    Le tenor il y a 18 heures
    L'intégration des ex-combattants au sein des forces armées régulières constitue une stratégie de réconciliation hautement contestable. L'histoire montre que la loyauté de ces éléments reste précaire et qu'un retournement d'allégeance contre la population et les institutions est toujours à craindre. Accorder l'impunité et le statut de soldat à des individus coupables d'exactions criminelles et de trahison envers l'État compromet gravement la sécurité nationale.

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