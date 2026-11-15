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Afrique

Mali : Assimi Goita offre un passeport diplomatique à une jeune basketteuse de la WNBA

Auteur: Bernardin Patinvoh

3829 Lectures 4 Commentaires | English
Mali : Assimi Goita offre un passeport diplomatique à une jeune basketteuse de la WNBA

Mali : Assimi Goita offre un passeport diplomatique à une jeune basketteuse de la WNBA

Au Mali, le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta a accordé le jeudi 12 novembre 2026, une audience à la jeune basketteuse Sika Koné. A cette occasion, le dirigeant malien lui a offert un passeport diplomatique, en reconnaissance de « son engagement constant au service du rayonnement du Mali et son attachement à la sélection nationale ».

« Une marque de confiance »

Au sortir de l’audience, la jeune basketteuse de 24 ans a « exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour cette distinction qu’elle considère comme une marque de confiance et un encouragement à poursuivre son engagement pour le Mali ».

Il faut dire que Sika Koné a évolué cette saison en WNBA (le championnat féminin de basket-ball américain), avec le club d’Atlanta Dream au poste d'ailière forte. Avec le Mali, elle a disputé la Coupe du Monde U17 en 2018, terminant meilleure marqueuse de la compétition.

Une Coupe du monde U19 historique en 2021

Elle a ensuite atteint les quarts de finale avec la sélection malienne lors du Mondial U19 en 2019, puis les demi-finales lors de l’édition 2021 de la même compétition.

C’est d’ailleurs elle qui a porté son équipe en inscrivant 21 points lors de cette victoire historique 69- 47 contre la Russie en quarts de finale. 

Sika Koné a également participé à la dernière Coupe du monde de basket en 2026 avec son pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Assimi Goïta a accordé le 12 novembre 2026 une audience à la basketteuse Sika Koné et lui a offert un passeport diplomatique. - Sika Koné, 24 ans, évolue en WNBA à Atlanta Dream au poste d'ailière forte. - Avec le Mali, elle a été meilleure marqueuse de la Coupe du Monde U17 2018 et a atteint les demi-finales du Mondial U19 en 2021.
Auteur: Bernardin Patinvoh
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Commentaires (4)

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    Monsieur plus il y a 15 heures
    Ca reste un passeport malien. Non merci
  • avatar
    Avis il y a 11 heures
    Les trolls dès qu'on nomme un pays de l'AES, cela vous donne des urticaires. Dommage, faites vous une raison, l'AES est sorti du giron colonial, et ignorants comme vous êtes, un passeport diplomatique reste un passeport diplomatique, donc cette jeune basketteuse pourra aller partout dans le monde. Continuez à dénigrer la Russie alors qu'il y à faire dans votre pays à la ramasse, n'oubliez jamais que vous étiez une puissance grâce aux colonies et pillages post colonial, heureusement l'AES vous a sevrés définitivement d'oú vos problèmes budgétaires.,
  • avatar
    Koumpa il y a 17 heures
    Passport diplomatique mali Moscou ak Pekin la meun dougou? Wala Schengen ak US CAN
    Je ne crois pas que amna dolé?
  • avatar
    Be…. il y a 16 heures
    Prenez soin de vous.

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