Mali : Assimi Goita offre un passeport diplomatique à une jeune basketteuse de la WNBA
Au Mali, le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta a accordé le jeudi 12 novembre 2026, une audience à la jeune basketteuse Sika Koné. A cette occasion, le dirigeant malien lui a offert un passeport diplomatique, en reconnaissance de « son engagement constant au service du rayonnement du Mali et son attachement à la sélection nationale ».
« Une marque de confiance »
Au sortir de l’audience, la jeune basketteuse de 24 ans a « exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour cette distinction qu’elle considère comme une marque de confiance et un encouragement à poursuivre son engagement pour le Mali ».
Il faut dire que Sika Koné a évolué cette saison en WNBA (le championnat féminin de basket-ball américain), avec le club d’Atlanta Dream au poste d'ailière forte. Avec le Mali, elle a disputé la Coupe du Monde U17 en 2018, terminant meilleure marqueuse de la compétition.
Une Coupe du monde U19 historique en 2021
Elle a ensuite atteint les quarts de finale avec la sélection malienne lors du Mondial U19 en 2019, puis les demi-finales lors de l’édition 2021 de la même compétition.
C’est d’ailleurs elle qui a porté son équipe en inscrivant 21 points lors de cette victoire historique 69- 47 contre la Russie en quarts de finale.
Sika Koné a également participé à la dernière Coupe du monde de basket en 2026 avec son pays.
Commentaires (4)
Je ne crois pas que amna dolé?
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