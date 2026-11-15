Afrique

Auteur: Bernardin Patinvoh

Mali : Assimi Goita offre un passeport diplomatique à une jeune basketteuse de la WNBA

Au Mali, le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta a accordé le jeudi 12 novembre 2026, une audience à la jeune basketteuse Sika Koné. A cette occasion, le dirigeant malien lui a offert un passeport diplomatique, en reconnaissance de « son engagement constant au service du rayonnement du Mali et son attachement à la sélection nationale ».

« Une marque de confiance »

Au sortir de l’audience, la jeune basketteuse de 24 ans a « exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour cette distinction qu’elle considère comme une marque de confiance et un encouragement à poursuivre son engagement pour le Mali ».

Il faut dire que Sika Koné a évolué cette saison en WNBA (le championnat féminin de basket-ball américain), avec le club d’Atlanta Dream au poste d'ailière forte. Avec le Mali, elle a disputé la Coupe du Monde U17 en 2018, terminant meilleure marqueuse de la compétition.

Une Coupe du monde U19 historique en 2021

Elle a ensuite atteint les quarts de finale avec la sélection malienne lors du Mondial U19 en 2019, puis les demi-finales lors de l’édition 2021 de la même compétition.

C’est d’ailleurs elle qui a porté son équipe en inscrivant 21 points lors de cette victoire historique 69- 47 contre la Russie en quarts de finale.

Sika Koné a également participé à la dernière Coupe du monde de basket en 2026 avec son pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Assimi Goïta a accordé le 12 novembre 2026 une audience à la basketteuse Sika Koné et lui a offert un passeport diplomatique. - Sika Koné, 24 ans, évolue en WNBA à Atlanta Dream au poste d'ailière forte. - Avec le Mali, elle a été meilleure marqueuse de la Coupe du Monde U17 2018 et a atteint les demi-finales du Mondial U19 en 2021.