Afrique

Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 7 heures

Mali : L'armée réceptionne un nouveau lot d’aéronefs

L’armée malienne étoffe sa flotte aérienne. Elle a réceptionné ce lundi 16 novembre 2026, un nouveau lot d’aéronefs sur le tarmac du pavillon présidentiel de l’aéroport international Modibo Keita de Bamako.

C’est le président de la transition, le général d’armée Assimi Goita qui a présidé la cérémonie en présence des autorités civiles et militaires.

4 hélicoptères de manœuvre Mi-8, deux hélicoptères d’attaque Mi-24 et un avion de transport stratégique ilyushin Il-76

Ces aéronefs sont composés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-8, deux hélicoptères d’attaque Mi-24 et un avion de transport stratégique ilyushin Il-76. L’acquisition de ces appareils devrait permettre à l’armée malienne d’accroître sa mobilité stratégique et son autonomie logistique.

Notons que c’est le budget national qui a financé l’achat des vecteurs aériens.