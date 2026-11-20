Afrique

Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 4 heures

Mali : Le joli pactole généré par les exportations d’or en 2025

Invité de l’émission « Mali kura Taasira », diffusée sur la télévision nationale malienne ORTM, le ministre des Mines, le Professeur Amadou Keïta a évoqué la production d’or au Mali. On retient de ses dires que l’extraction aurifère industrielle a connu un recul 2025, s’établissant à 42,2 tonnes contre 54,8 tonnes en 2024.

Pour ce qui est de la production nationale d’or, elle est de 48,2 tonnes, bien en deçà de l’objectif de 54 tonnes.

La production d’or à Loulo-Gounkoto a chuté de 22,5 à 5,5 tonnes en 2025

Selon le ministre cela dû à la situation au niveau de la mine de Loulo-Gounkoto qui a vu sa production chuter de 22,5 à 5,5 tonnes.

Globalement, ce recul de la production d’or au Mali n’a pas affecté les profits.

En effet, selon le ministre Keita, les exportations du précieux métal jaune ont rapporté 2,750 milliards de FCFA en 2025 contre 1,610 milliard en 2024.

Les sociétés minières ont versé à l’Etat 888,5 milliards de FCFA. Une bonne partie de cette somme représente les recettes fiscales.

Pour l’année 2026, l’Etat table sur une production industrielle d’or de 43, 2 tonnes. Selon le ministre, le pays n’en a produit que 23,5 tonnes au premier semestre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La production industrielle d'or du Mali a reculé à 42,2 tonnes en 2025 contre 54,8 tonnes en 2024. - Les exportations d'or ont rapporté 2,750 milliards de FCFA en 2025 contre 1,610 milliard en 2024. - Les sociétés minières ont versé à l'État 888,5 milliards de FCFA.