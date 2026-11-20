Mali : Le joli pactole généré par les exportations d’or en 2025
Invité de l’émission « Mali kura Taasira », diffusée sur la télévision nationale malienne ORTM, le ministre des Mines, le Professeur Amadou Keïta a évoqué la production d’or au Mali. On retient de ses dires que l’extraction aurifère industrielle a connu un recul 2025, s’établissant à 42,2 tonnes contre 54,8 tonnes en 2024.
Pour ce qui est de la production nationale d’or, elle est de 48,2 tonnes, bien en deçà de l’objectif de 54 tonnes.
La production d’or à Loulo-Gounkoto a chuté de 22,5 à 5,5 tonnes en 2025
Selon le ministre cela dû à la situation au niveau de la mine de Loulo-Gounkoto qui a vu sa production chuter de 22,5 à 5,5 tonnes.
Globalement, ce recul de la production d’or au Mali n’a pas affecté les profits.
En effet, selon le ministre Keita, les exportations du précieux métal jaune ont rapporté 2,750 milliards de FCFA en 2025 contre 1,610 milliard en 2024.
Les sociétés minières ont versé à l’Etat 888,5 milliards de FCFA. Une bonne partie de cette somme représente les recettes fiscales.
Pour l’année 2026, l’Etat table sur une production industrielle d’or de 43, 2 tonnes. Selon le ministre, le pays n’en a produit que 23,5 tonnes au premier semestre.
Commentaires (7)
Vous semblez admirer les dirigeants de l'AES, mais cette admiration ne vous autorise pas à insulter les parents d'autrui.
Votre pseudonyme évoque les États-Unis. On pourrait se demander si cette agressivité ne traduit pas certaines frustrations personnelles que vous cherchez à déverser sur les autres. Mais contrairement à vous, je ne prétendrai pas juger une personne dont j'ignore le parcours.
Une chose est certaine : la réussite ne se mesure ni au pays où l'on réside ni au mépris que l'on affiche envers les autres.
Avant de distribuer des leçons de courage, de dignité et de patriotisme, commencez par en faire preuve dans votre propre langage. Car votre commentaire ne grandit ni les dirigeants que vous admirez ni votre propre image.
Merci pour votre réponse à ce genre d'individus qui se croient autorisés à distribuer les médailles de patriotisme , de compétence et d'intégrité à ceux qu'ils adulent et insulter le reste du monde pour assouvir leur propre aigreur et incapacité . Malheureusement , la plupart des jeunes sont à l'image de Karim-USA (ou Karim -AES) et croient que l'on transforme sa situation en insultant ceux qui ont " réussi " et en les accusant de tous les péchés d'Israel ,si ce n'est en accusant un bouc-émissaire dont le tout trouvé est la France .
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