Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Mali : les autorités mettent en garde face l'utilisation des pétards

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile appelle à une vigilance maximale dans un contexte sécuritaire jugé sensible. Il avertit que les détonations de pétards pourraient être confondues avec des tirs d’armes à feu, provoquant de fausses alertes, des mouvements de panique ou des troubles, ainsi que des risques d’incendie.

Les forces de sécurité ont reçu des instructions fermes pour veiller à l’application de la mesure visant à prévenir ces risques.