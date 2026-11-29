Mali : les autorités mettent en garde face l'utilisation des pétards
Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile appelle à une vigilance maximale dans un contexte sécuritaire jugé sensible. Il avertit que les détonations de pétards pourraient être confondues avec des tirs d’armes à feu, provoquant de fausses alertes, des mouvements de panique ou des troubles, ainsi que des risques d’incendie.
Les forces de sécurité ont reçu des instructions fermes pour veiller à l’application de la mesure visant à prévenir ces risques.
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