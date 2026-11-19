Mali : Les FAMA libèrent 24 soldats aux mains des terroristes à Kidal
Selon les informations rapportées par l’Agence malienne de presse (AMAP) , les Forces armées maliennes (FAMA) ont mené hier mercredi 18 novembre, une opération militaire dans la zone d’In-Tebezas, à environ 110 km au sud-est de Kidal. Cette offensive a permis de libérer 24 soldats retenus en otage par les groupes armés terroristes.
Dans un communiqué, l'État- major général des Armées est revenu sur le déroulé de l’opération.
Les geôliers et leurs postes de garde pris pour cible
Tout a commencé par « une reconnaissance aérienne qui a permis de localiser les positions des groupes armés terroristes et le lieu de détention des militaires. Des frappes aériennes ont ensuite ciblé plusieurs points de rassemblement des groupes armés, avant que les hélicoptères de combat ne prennent pour cible les geôliers et leurs postes de garde sur la zone de détention », a indiqué la hiérarchie militaire.
Les 24 soldats libérés à l’issue de l’opération ont été transférés vers Gao. Les forces engagées n’ont essuyé aucune perte.
L’Etat-major général des Armées a salué leur professionnalisme et a réaffirmé la détermination des FAMA à continuer la lutte contre le terrorisme.
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