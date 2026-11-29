Mali : L’usage de pétards et autres engins pyrotechniques interdits sur l’ensemble du territoire national
Pas de pétards et de feux d’artifices pour les Maliens en cette fin d’année. Dans un communiqué publié hier vendredi 27 novembre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Daoud Aly Mohammedine a formellement interdit l’usage de ces articles sur l’ensemble du territoire national.
« Dans le contexte sécuritaire actuel qui exige un niveau de vigilance maximale, l’utilisation de pétards, des feux d’artifice et autres engins pyrotechniques comporte des risques sérieux de confusion sonore avec les bruits des armes à feu, de fausses alertes, de panique, de troubles à l’ordre public et d’incendie », explique le communiqué.
Appel au civisme et à la vigilance
Pour « préserver la tranquillité et l’ordre publics, protéger les populations et l’environnement, l’utilisation de ces pétards et engins pyrotechniques est donc formellement interdite sur l’ensemble du territoire national, jusqu’à nouvel ordre ».
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite l’ensemble des citoyens, les parents et les leaders communautaires à faire preuve de civisme et de vigilance.
« Tout contrevenant s’exposera à la saisie immédiate des produits et à des poursuites judiciaires »
Des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité pour veiller à l’application rigoureuse de la mesure. Tout contrevenant s’exposera à la saisie immédiate des produits et à des poursuites judiciaires conformément à la réglementation en vigueur.
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