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Auteur: AFP

Mali: mobilisation d'Amnesty pour la libération d'une influenceuse "détenue arbitrairement"

Amnesty International annonce le lancement d'une campagne pour la libération de l'influenceuse malienne Rokiatou Doumbia, voix critique de la junte, en détention à Bamako après une condamnation à sept ans de prison ferme pour "avoir exprimé son opinion" sur la vie chère.

Rokiatou Doumbia, dite "Rose, la vie chère", influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux et militante contre la cherté de la vie, avait été arrêtée en mars 2023 au Mali. Le 17 août 2026, elle a été condamnée par un tribunal de Bamako à 10 ans de prison, dont trois avec sursis, pour "association de malfaiteurs" et "atteinte au crédit de l'État".

Elle a été condamnée à la même peine et en même temps que le célèbre chroniqueur malien Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath, qui l'avait à deux reprises invitée à son émission consacrée à la hausse des prix et aux difficultés économiques au Mali, pays dirigé par une junte depuis deux coups d'État successifs en 2020 et 2021.

Amnesty annonce se mobiliser pour l'influenceuse, âgée de 48 ans et mère de deux enfants, à partir du 10 décembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, dans le cadre d'une campagne consistant notamment en une rédaction de lettres, d'e-mails, de cartes et de pétitions plaidant sa cause, explique l'ONG dans un communiqué lundi.

"Des milliers de personnes à travers le monde unissent leurs forces pour soutenir la Malienne Rokiatou Doumbia, détenue arbitrairement. Au cours de notre campagne Écrire pour les droits, (elles) enverront à (Mme Doumbia) des messages de soutien et de solidarité pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule", ajoute l'ONG.

Mme Doumbia "a été reconnue coupable et condamnée à une longue peine de prison uniquement pour avoir exprimé son opinion", dénonce Amnesty.

La chargée de campagne d'Amnesty, Khadidiatou Diaw, appelle les autorités maliennes "à libérer immédiatement et sans condition Rokiatou, Ras Bath et toutes les personnes détenues arbitrairement dans le pays pour le simple fait d'avoir exercé leurs droits".

Depuis leur arrivée au pouvoir, les militaires ont imposé des restrictions sévères aux libertés au Mali, en réduisant au silence l'opposition et les voix dissidentes par des mesures coercitives, des mises en cause judiciaires et la dissolution des partis politiques.

Le Mali occupe la 121e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi en 2026 par l'ONG Reporters sans frontières (RSF).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amnesty International lance une campagne pour la libération de l'influenceuse malienne Rokiatou Doumbia, condamnée le 17 août 2026 à 10 ans de prison dont trois avec sursis pour « association de malfaiteurs » et « atteinte au crédit de l'État ». - Arrêtée en mars 2023, Rokiatou Doumbia, 48 ans et mère de deux enfants, a été condamnée en même temps que le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath. - La campagne, prévue à partir du 10 décembre pour la Journée internationale des droits de l'homme, comprend lettres, e-mails, cartes et pétitions ; Amnesty appelle les autorités maliennes à libérer immédiatement et sans condition Rokiatou, Ras Bath et toutes les personnes détenues arbitrairement.