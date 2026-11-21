Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

Mamadi Doumbouya : « La Guinée ne se contentera plus d’exporter ses ressources à l’état brut »

En Guinée, le Conseil des ministres s’est réuni jeudi dernier, sous la présidence effective du chef de l’Etat Mamadi Doumbouya. Au cours de la séance, le dirigeant s’est réjoui de la réussite du Simandou Mining Summit qui s’est déroulée du 11 au 14 novembre dernier sur l'île de Kassa (Conakry) .

Il a assuré que la « Guinée ne se contentera plus d’exporter ses ressources à l’état brut (mais) elle les transformera sur place ».

La Guinée ne « vient pas aux investisseurs la main tendue »

Le président a également fait savoir que son pays ne « vient pas aux investisseurs la main tendue, mais qu’il les accueille les bras ouverts ».

Il a par ailleurs exprimé la volonté de Conakry de travailler avec tous les partenaires de bonne volonté, dans un esprit de partenariat d’égal à égal.

Rappelons que le Simandou Mining Summit a pris fin le 14 novembre 2026. Il a permis de mobiliser 2240 participants issus de 41 pays autour de la transformation économique de la Guinée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mamadi Doumbouya a déclaré que la Guinée ne se contentera plus d'exporter ses ressources à l'état brut mais les transformera sur place. - Il a affirmé que la Guinée ne vient pas aux investisseurs la main tendue mais les accueille les bras ouverts. - Le Simandou Mining Summit, tenu du 11 au 14 novembre sur l'île de Kassa, a mobilisé 2240 participants issus de 41 pays.