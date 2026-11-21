Mamadi Doumbouya : « La Guinée ne se contentera plus d’exporter ses ressources à l’état brut »
En Guinée, le Conseil des ministres s’est réuni jeudi dernier, sous la présidence effective du chef de l’Etat Mamadi Doumbouya. Au cours de la séance, le dirigeant s’est réjoui de la réussite du Simandou Mining Summit qui s’est déroulée du 11 au 14 novembre dernier sur l'île de Kassa (Conakry) .
Il a assuré que la « Guinée ne se contentera plus d’exporter ses ressources à l’état brut (mais) elle les transformera sur place ».
La Guinée ne « vient pas aux investisseurs la main tendue »
Le président a également fait savoir que son pays ne « vient pas aux investisseurs la main tendue, mais qu’il les accueille les bras ouverts ».
Il a par ailleurs exprimé la volonté de Conakry de travailler avec tous les partenaires de bonne volonté, dans un esprit de partenariat d’égal à égal.
Rappelons que le Simandou Mining Summit a pris fin le 14 novembre 2026. Il a permis de mobiliser 2240 participants issus de 41 pays autour de la transformation économique de la Guinée.
Commentaires (4)
Et dans les éléments de langage des idiots chargés de la peinture du mal en bien, cela s'appelle "un nationalisme bien placé ", "une compétivité, une attractivité, du marché ".
Et si la Guinée est intelligente, et libre de la France, elle saura capter une opportunité d'une rentabilité millénaire (il faudrait être plus que idiot pour ne pas y penser), qu'est d'être le port des pays de l'AES. Une opportunité courtisée par le Maroc, et maintenant par l'Algérie, et même la Tunisie. Alors que les pays les plus opportuns (Sénégal, Guinée, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire), sous l'emprise de la France sont comme interdits d'exploiter cette opportunité.
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