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Afrique

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d’inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle

Auteur: AFP

il y a 23 heures 4979 Lectures 10 Commentaires | English
Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d’inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d’inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle

Marine Le Pen, condamnée mardi à 45 mois d’inéligibilité, don’t 30 avec sursis, peut a priori être candidate à la présidentielle de 2027, mais la cour d’appel de Paris l’a aussi condamnée à un an de bracelet électronique.

La cheffe de file de l’extrême droite avait conditionné sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet. Elle doit s’exprimer au journal de 20h de TF1.

Auteur: AFP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (10)

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    Xeme il y a 23 heures
    Le système prépare son scénario de la mener au second tour, face à son candidat, pour la faire perdre. Bardella ne fait pas le poids. Ce serait difficile de le faire arriver au second tour, même pas fraude. La France continue d'avoir des élections maîtrisées par les médias. Ce qui fait que des scénarios sont concoctés et les médias payés pour faire le reste du travail. Travail pour les candidats pro UE.
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    Quel suspense il y a 22 heures
    Ils aiment bien faire passer les juges pour des communistes gauchistes
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    Le Sénégal il y a 22 heures
    Dans les pays democratiques, la justice ne suit jamais la volonté d'un adversaire politique. La justice est rendue au nom du peuple. C'est pourquoi la justice laisse toujours la volonté populaire s'exprimer quelque soit le candidat. Meme scenario aux USA ou Trump etait poursuivi penalement dans presque Etats des USA avant les elections. Ce qui ne lui a empeché d'etre candidat et de gagner.
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    @Le Sénégal il y a 22 heures
    ëtre poursuivi pénalement n'empêche pas d'être élu parce qu'on est encore innocent jusqu'à preuve du contraire. Tel était le cas de Trump qui a pu se présenter et l'emporter. Conrairement à Trump, Marine Le Pen est condmnée même si son éligibilité n'est pas remise en cause et qu'elle dispose de chances pour être élue. Le problème est de savoir est ce que son statut de repris de justice ne l'empêcherait pas d'exercer pleinement sa fonction. Imaginez une seule seconde que Sarkozy gagne une présidentielle, moralement cela serait difficile et pour lui et pour ses concitoyens. Le Président est le premier magistrat du pays
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    Observateur il y a 21 heures
    Un candidat à la présidentielle ne peut pas être sous bracelet électronique. Donc c'est foutu pour elle. C'est Bardella le cancre qui est désormais en pole position.
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    Nouvelle mode penitentiaire... il y a 23 heures
    ... les bracelets électroniques. Est il possible de voir a quoi cela ressemble? Curiosité seulement. Dans notre tradition ancienne, seules les femmes portaient de gros et lourds bracelets aux chevilles et ceux-ci s appelaien kalkal
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    Abdullah il y a 23 heures
    Sursis ou condamnation ferme, dès lors qu'il s'agit d'un délit de droit commun, il me semble difficile d'être candidat puis d'exercer son mandat sereinement. Bien qu'elle ait une chance d'être élue, cette condamnation va pourrir sa campagne et éventuellement sa présidence en cas d'élection. que pourrait-elle dire quand on la traitera de délinquante? Pourra-t-elle sereine dans les enceintes de l'union européenne auteure des poursuites? pourra-t-elle parler d'égale à égale avec les autres chefs de gouvernement et/ou président? Que penseront les allemands du fameux couple franco-allemand? Je rappelle que chez les anglo-saxons, c'est toujours à sens unique: c = mort politique et quelques fois même la perte d'une élection est une mort politique
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    famine il y a 20 heures
    Ils vont regretter Macron. Marine Le Pen et Bordello ne sont pas cultivés

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