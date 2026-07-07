Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d’inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle
Marine Le Pen, condamnée mardi à 45 mois d’inéligibilité, don’t 30 avec sursis, peut a priori être candidate à la présidentielle de 2027, mais la cour d’appel de Paris l’a aussi condamnée à un an de bracelet électronique.
La cheffe de file de l’extrême droite avait conditionné sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet. Elle doit s’exprimer au journal de 20h de TF1.
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