Maroc : des prières collectives organisées pour implorer la pluie
Le roi Mohammed VI a appelé les Marocains à accomplir des prières dans les mosquées ce vendredi pour implorer la pluie, dans un contexte de raréfaction des précipitations.
L’annonce a été faite par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, face aux préoccupations liées au manque de pluies dans le pays.
Cette initiative n’est pas inédite au Maroc. En 1980, le roi Hassan II avait déjà lancé un programme d’ensemencement des nuages afin de stimuler les précipitations et lutter contre la sécheresse.
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