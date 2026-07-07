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Auteur: AFP

il y a 19 heures

Maroc: plusieurs femmes accusent de violences sexuelles le cardinal-archevêque de Rabat (enquête AFP)

Au moins cinq femmes accusent l'archevêque de Rabat Cristobal Lopez Romero de violences sexuelles, selon une enquête de l'AFP, des signalements qui ont provoqué une enquête du Vatican et conduit mardi le cardinal à se mettre en retrait.

Le religieux espagnol de 74 ans nie les faits.

L'AFP s'est entretenue avec une retraitée engagée au sein de l'Eglise, qui ne l'a pas autorisée à révéler, à ce stade, le contenu de son témoignage, mais qui fait état d'agressions sexuelles répétées.

Elle a également consulté le témoignage écrit d'une autre femme, adressé à la nonciature apostolique, l'ambassade du Vatican dans la capitale marocaine.

Celle-ci y accuse le cardinal de "gestes physiques" qu'elle a "perçus comme déplacés", parmi lesquels "des accolades particulièrement appuyées et prolongées" et "une tentative de rapprochement physique pouvant être assimilée à une tentative" de l'embrasser, à laquelle elle dit avoir échappé "tant bien que mal".

Une source au sein du diocèse a aussi indiqué à l'AFP avoir été informée qu'au moins trois autres femmes avaient dit avoir été victimes de "faits similaires", des propos tenus notamment dans le cadre de la confession.

Contacté par l'AFP au sujet de ces allégations, l'archevêque a dit avoir "répondu à (ses) supérieurs ecclésiastiques". "Je continuerai à coopérer pleinement avec eux dans l'enquête" qui a été ouverte, a-t-il poursuivi, affirmant n'avoir "commis ni agression ni violence ni harcèlement sexuel".

"Durant cette période d'enquête, pour ne pas l'entraver, je vais prendre du recul, ne présidant aucune célébration publique, et n'intervenant dans aucune activité pastorale", a-t-il ajouté dans un autre communiqué adressé aux fidèles du diocèse et transmis à l'AFP.

Le Saint-Siège n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.

Choisis par le pape, les cardinaux forment le cercle restreint des plus hauts dignitaires de l'Eglise, chargés de l'assister dans son gouvernement. Ceux âgés de moins de 80 ans participent aussi au conclave pour élire son successeur.

Lors du conclave de mai 2025, Mgr Lopez Romero figurait parmi les cardinaux les plus en vue et les plus influents et plusieurs médias l'avaient même présenté comme un "papabile", terme désignant les cardinaux considérés comme ayant les meilleures chances d'être élus pape.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Au moins cinq femmes accusent le cardinal-archevêque de Rabat, Cristobal Lopez Romero, de violences sexuelles, selon une enquête de l'AFP. - Le religieux espagnol de 74 ans nie les faits, affirmant n'avoir "commis ni agression ni violence ni harcèlement sexuel". - Le Vatican a ouvert une enquête, et le cardinal s'est mis en retrait, ne présidant aucune célébration publique ni activité pastorale durant cette période.