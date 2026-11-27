Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 47 minutes

Niger : 13 soldats de la Garde nationale tués dans une attaque terroriste à Sanam (Tillaberi)

Au Niger, les terroristes ont attaqué hier jeudi 26 novembre, une position de la Garde nationale à Sanam, une localité du département d’Abala dans le Tillaberi. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense nationale, l’agression a été menée par plusieurs assaillants lourdement armés.

13 soldats sont tombés, et une vingtaine d’autres ont été blessés dont certains dans un état grave.

Plusieurs terroristes ont, par ailleurs, été neutralisés au cours de l’attaque et des moyens logistiques leur appartenant, détruits. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone pour retrouver les assaillants.

Le ministre de la Défense nationale, le général Salifou Modi a présenté ses condoléances aux familles des militaires décédés non sans souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.