Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

Niger : Des roquettes et des lance-roquettes destinées à Boko Haram saisis par l’Armée à Diffa

Au Niger, les éléments de la Garde nationale en service dans la région de Diffa ont mis la main sur un important lot d’armes et de munitions le jeudi 12 novembre dernier. Cet arsenal a été découvert dans la localité de Bonigrat, secteur de Kablewa (département N’Guigmi). Il a été présenté aux autorités administratives et militaires régionales hier dimanche 15 novembre 2026.

Selon les explications du Commandant de la circonscription régionale de la garde nationale à Diffa, le colonel Mahamadou Daye, c’est au cours d’une patrouille, dans les secteurs du N’Gartogol et de Bonigrat que ses hommes ont découvert des traces de véhicule se dirigeant vers une zone de végétation.

Le suivi minutieux de ces traces a permis aux militaires de localiser une cache soigneusement dissimulée dans un buisson, à environ un kilomètre au sud-est de Bonigrat.

La fouille de cette cache a permis de découvrir un important lot de matériel de guerre comprenant notamment 12 lance-roquettes de type RPG-7 et 11 roquettes, ainsi que d’autres éléments de munitions.

Les renseignements « recueillis par les services de sécurité (indiquent) que ce matériel serait lié à des membres de la communauté Mohamid et destiné à ravitailler les éléments de la secte Boko Haram », a déclaré le colonel Daye.

« Lorsqu’une communauté vient dans notre pays, refuse de se soumettre aux lois… »

Prenant la parole à sa suite, le gouverneur de la région de Diffa, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadoma a indiqué que les autorités ne tolèreraient pas que des individus ou des réseaux qui profitent de l’hospitalité du Niger, apportent un soutien logistique, opérationnel ou matériel à des entrepreneurs de la violence qui affrontent l’Etat.

« Lorsqu’une communauté vient dans notre pays, refuse de se soumettre aux lois et aux règlements de notre pays et choisit de servir les intérêts de ceux qui nous combattent, nous n’avons aucune obligation de la garder sur notre territoire national », a clairement fait savoir le gouverneur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Garde nationale du Niger a saisi un important lot d'armes et de munitions le 12 novembre à Bonigrat, secteur de Kablewa (département de N'Guigmi). - La cache découverte contenait notamment 12 lance-roquettes de type RPG-7 et 11 roquettes. - Selon le colonel Mahamadou Daye, ce matériel serait lié à des membres de la communauté Mohamid et destiné à ravitailler Boko Haram.