Afrique

Auteur: Bernadin PATINVOH

Niger : La communauté Mohamid bientôt expulsée du territoire ?

Au Niger, la deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation (CCR) pour le compte de l’année 2026 se tiendra le 1er décembre 2026. Ainsi en a décidé le président de la République du Niger, le général d’Armée Abdourahmane Tiani.

A l’ordre du jour de cette session : l’examen du projet portant Code de sécurité sociale et du projet d’ordonnance régissant les manifestations et les réunions en République du Niger.

Accusée pour sa complicité présumée avec Boko Haram

Les membres du CCR discuteront par ailleurs de l’expulsion des "Mohamid" du territoire national.

Notons que les Mohamid sont une communauté nomade arabe originaire du bassin tchadien et du Soudan. Ils sont traditionnellement tournés vers l'élevage pastoral et le commerce transsaharien. Ils ont récemment été indexés pour leur complicité présumée avec Boko Haram.

En effet, les éléments de la Garde nationale en service à Diffa ont saisi 12 lance-roquettes de type RPG-7 et 11 roquettes ainsi que d’autres éléments de munitions lors d’une patrouille qu’ils effectuaient le jeudi 12 novembre dernier dans la localité de Bonigrat, secteur de Kablewa (département de N’Guigmi).

Selon le Commandant de la circonscription régionale de la garde nationale à Diffa, le colonel Mahamadou Daye, les renseignements recueillis par les « services de sécurité (indiquent) que le matériel (saisi) serait lié à des membres de la communauté Mohamid et destiné à ravitailler les éléments de la secte Boko Haram ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Conseil consultatif de la refondation du Niger tiendra sa deuxième session ordinaire de 2026 le 1er décembre 2026, à la décision du président Abdourahmane Tiani. - L'ordre du jour comprend l'examen du projet de Code de sécurité sociale, du projet d'ordonnance sur les manifestations et réunions, ainsi que la discussion de l'expulsion des « Mohamid » du territoire national. - Les Mohamid, communauté nomade arabe, ont été indexés pour complicité présumée avec Boko Haram après la saisie le 12 novembre à Bonigrat de 12 lance-roquettes RPG-7, 11 roquettes et d'autres munitions, matériel que les renseignements lient à cette communauté et destinaient selon le colonel Mahamadou Daye à ravitailler Boko Haram.