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Auteur: Harouna NEYA

Niger : l’achat d’essence ou de gasoil dans les stations-service sera soumis à la présentation de documents

Le gouvernorat de la région d’Agadez a annoncé de nouvelles mesures encadrant la vente de carburant, applicables à partir du 1er décembre 2026.

Désormais, l’achat d’essence ou de gasoil dans les stations-service sera soumis à la présentation de documents réglementaires, notamment le permis de conduire, la carte grise, l’assurance et la vignette. Cette mesure vise à améliorer l’approvisionnement et la distribution des hydrocarbures dans la région.

Pour les déplacements intra-urbains, les quantités autorisées seront plafonnées à 30 litres, soit 15 000 FCFA, pour les voitures en règle, 3 000 FCFA pour les tricycles « Adaidaita » et 2 000 FCFA pour les motocyclistes. Les usagers sont invités à régulariser leurs documents au plus tard le 30 novembre.

Les Forces de défense et de sécurité seront chargées de veiller à l’application de ces dispositions, sous peine de sanctions pour les contrevenants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le gouvernorat d’Agadez impose dès le 1er décembre 2026 la présentation du permis de conduire, de la carte grise, de l’assurance et de la vignette pour acheter essence ou gasoil en station-service. - Les quantités autorisées en déplacement intra-urbain sont plafonnées à 30 litres (15 000 FCFA) pour les voitures en règle, 3 000 FCFA pour les tricycles « Adaidaita » et 2 000 FCFA pour les motocyclistes. - Les usagers doivent régulariser leurs documents au plus tard le 30 novembre, et les Forces de défense et de sécurité veilleront à l’application sous peine de sanctions.