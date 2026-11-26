Niger : l’achat d’essence ou de gasoil dans les stations-service sera soumis à la présentation de documents
Le gouvernorat de la région d’Agadez a annoncé de nouvelles mesures encadrant la vente de carburant, applicables à partir du 1er décembre 2026.
Désormais, l’achat d’essence ou de gasoil dans les stations-service sera soumis à la présentation de documents réglementaires, notamment le permis de conduire, la carte grise, l’assurance et la vignette. Cette mesure vise à améliorer l’approvisionnement et la distribution des hydrocarbures dans la région.
Pour les déplacements intra-urbains, les quantités autorisées seront plafonnées à 30 litres, soit 15 000 FCFA, pour les voitures en règle, 3 000 FCFA pour les tricycles « Adaidaita » et 2 000 FCFA pour les motocyclistes. Les usagers sont invités à régulariser leurs documents au plus tard le 30 novembre.
Les Forces de défense et de sécurité seront chargées de veiller à l’application de ces dispositions, sous peine de sanctions pour les contrevenants.
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