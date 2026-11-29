Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

Niger : l’Algérie condamne l’attaque contre la Garde nationale

L’Algérie a condamné fermement l’attaque terroriste visant un site de la Garde nationale nigérienne à Sanam, dans la région de Tillabéri, qui a fait plusieurs victimes et blessés.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé sa solidarité avec le Niger et présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Alger a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés et réaffirmé son soutien à Niamey dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qu’il considère comme des menaces pour la sécurité et la stabilité de la région.