Niger : l’Algérie condamne l’attaque contre la Garde nationale
L’Algérie a condamné fermement l’attaque terroriste visant un site de la Garde nationale nigérienne à Sanam, dans la région de Tillabéri, qui a fait plusieurs victimes et blessés.
Dans un communiqué publié samedi, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé sa solidarité avec le Niger et présenté ses condoléances aux familles des victimes.
Alger a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés et réaffirmé son soutien à Niamey dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qu’il considère comme des menaces pour la sécurité et la stabilité de la région.
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