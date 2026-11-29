Niger : les autorités annoncent des sanctions contre une société pétrolière chinoise
Le gouvernement nigérien a annoncé samedi des mesures contre la société pétrolière chinoise CNPC, lui reprochant l’absence de progrès significatifs dans l’exécution de ses engagements contractuels.
Les sanctions prévues comprennent des pénalités financières, le retrait de certains champs pétroliers de ses activités et un réexamen des conditions d’exploitation de l’oléoduc Niger-Bénin.
Cette décision intervient à l’expiration du délai de six mois et dix jours accordé à l’entreprise pour se conformer au protocole de partenariat pétrolier.
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