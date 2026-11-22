Afrique

Auteur: AFP

Nigeria : au moins 35 Peuls tués dans des représailles après une attaque de "bandits"

Au moins 35 Peuls ont été tués dans des attaques de représailles dans le centre-ouest du Nigeria, après un raid mené samedi par des "bandits" présumés qui avait fait 11 morts, selon un rapport de sécurité et des sources locales.

Le bilan définitif devrait plus que doubler et des tueries sont toujours en cours, selon les mêmes sources.

Au Nigeria, des gangs criminels, localement appelés "bandits", sont spécialisés dans les enlèvements et le vol de bétail et ciblent fréquemment les communautés rurales du nord-ouest et du centre du pays, attaquant les villages, tuant et pillant.

Samedi, des hommes armés ont attaqué Luman Ba'are, un village habité par l'ethnie kambari dans le district de Borgu, dans l'État de Niger, pendant la prière de l'aube.

Ils ont tué 11 habitants, dont le chef du village et des enfants de moins de cinq ans, selon une source sécuritaire.

Les assaillants, qui étaient des Peuls selon les habitants, ont incendié des maisons, volé du bétail et enlevé "de nombreux autres résidents", d'après cette source.

Des miliciens locaux ont ensuite lancé des attaques en représailles contre des campements peuls dans les localités voisines de Wawa et Gadi Oli.

"Le nombre de morts à ce jour dans (la localité de) Wawa est de 35 Peuls, les enterrements sont toujours en cours et des corps continuent d'être découverts dans les buissons", selon le rapport sécuritaire consulté par l'AFP dimanche.

Le rapport ne fournit pas de bilan pour Gada Oli, mais indique qu'il est "plus élevé que pour le massacre de Wawa".

Un responsable communautaire à Wawa a donné un bilan plus élevé, de 38 morts.

"J'ai participé à l'inhumation collective de 38 personnes dans la localité de Wawa. Parmi les victimes se trouvaient 37 hommes et une femme", a-t-il expliqué à l'AFP sous couvert d'anonymat, craignant d'être attaqué.

Il a ajouté que les miliciens d'autodéfense avaient aussi attaqué Gada Oli, en "tuant tous les Peuls qu'ils rencontraient", mais qu'il ne disposait pas de bilan chiffré.

- Tueries "toujours en cours" -

Abubakar Ishaq, un habitant de Wawa, a estimé le nombre de morts à Gada Oli à 35, mais s'attend à ce qu'il augmente.

"Les meurtres de représailles sont toujours en cours. Les miliciens font des ravages dans les communautés peules", a-t-il affirmé. "Il est difficile de donner un bilan exact parce que les miliciens continuent de fouiller les broussailles et tuent tous les Peuls qu'ils voient".

A Gada Oli, les miliciens "ont tué plus de 30 Peuls et en ont emmené beaucoup d'autres", a indiqué de son côté un travailleur humanitaire à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

Les miliciens ont accusé les habitants peuls de connaître l'identité des auteurs de l'attaque initiale mais de ne pas avoir tenté d'empêcher les violences, a ajouté le travailleur humanitaire.

Les représailles sont monnaie courante dans certaines régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, où les attaques de "bandits", en majorité des Peuls, entraînent souvent une vengeance de milices locales contre des communautés accusées d'abriter les criminels.

Le porte-parole de la police de l'État de Niger, Wasiu Abiodun, a déclaré à l'AFP qu'il n'était pas au courant des attaques de représailles.

L'État de Niger a été le théâtre de violences répétées ces derniers mois, notamment de kidnappings de masse.

Le banditisme nigérian plonge ses racines dans des conflits entre éleveurs et agriculteurs pour l'accès à la terre et à l'eau, ressources limitées dont la rareté est encore aggravée par le changement climatique et la croissance démographique. De cette violence ont émergé de puissantes bandes, composées en grande partie de Peuls.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Au moins 35 Peuls ont été tués dans des attaques de représailles à Wawa, après un raid de "bandits" présumés ayant fait 11 morts samedi à Luman Ba'are, dans l'État de Niger. - Des miliciens locaux ont lancé ces représailles contre des campements peuls à Wawa et Gadi Oli, où le bilan serait "plus élevé" selon le rapport sécuritaire. - Un responsable communautaire de Wawa a donné un bilan de 38 morts, et des sources indiquent que les tueries de représailles sont "toujours en cours".