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Auteur: AFP

Nigeria : des affrontements entre gangs et milices dans le nord-ouest font plus de 50 morts, selon des habitants

Des affrontements entre gangs et milices locales ont fait plus de 50 morts dans l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, lors du dernier épisode de violences dans cette région en proie aux troubles, ont indiqué des habitants à l'AFP samedi.

Le Zamfara est l'un des nombreux États du nord-ouest et du centre du Nigeria terrorisés par des bandes spécialisées dans les enlèvements contre rançon et le vol de bétail, qui attaquent les villages, tuent et enlèvent des habitants, pillent les maisons avant de les incendier. Les habitants les nomment les "bandits".

Jeudi, des miliciens du village de Zoma, dans le district de Bukkuyum, ont tendu une embuscade à des "bandits" qui le traversaient après avoir enlevé plusieurs personnes dans un district voisin (Gummi), et les ont affrontés dans un échange de tirs, ont précisé les sources.

"Nos miliciens ont tué 44 des bandits (...) Nous avons aussi perdu neuf miliciens dans les combats", a déclaré un chef de village, qui a demandé à ne pas être identifié pour des raisons de sécurité personnelle.

Il a ajouté qu'un fameux chef de gang appelé "Jijji", qui avait dirigé les enlèvements, avait été tué lors du combat.

Kabiru Tafida et Basiru Buhari, qui vivent à Zoma, ont livré à l'AFP le même récit et le même bilan.

"Nous appelons les autorités à fournir à nos miliciens des armes à feu et des munitions pour combattre ces bandits qui utilisent des armes sophistiquées", a lancé Basiru Buhari.

Les informations sur les attaques de gangs dans les régions reculées parviennent généralement lentement, en raison de la faiblesse des télécommunications et de l'éloignement.

"Des années d'injustice"

Un porte-parole de la police de l'État de Zamfara contacté par l'AFP a déclaré qu'elle n'avait pas encore reçu de détails sur les affrontements.

L'insécurité et les difficultés économiques, marquées par une forte inflation et une crise du coût de la vie, sont des enjeux majeurs du débat public au Nigeria, où l'élection présidentielle se tiendra en janvier.

Ce type de criminalité dans le pays le plus peuplé d'Afrique trouve ses racines dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs pour l'accès à des terres et à l'eau, ressources limitées, une situation aggravée par le changement climatique et la croissance démographique.

De cette violence ont émergé de puissants gangs, composés en grande partie d'éleveurs peuls, ainsi qu'une économie de l'enlèvement, tout en nouant parfois des alliances avec des jihadistes.

Dans l'État de Katsina, voisin de Zamfara, un chef de bande a récemment déclaré à l'AFP que "des années d'injustices" l'avaient poussé lui-même et d'autres éleveurs de bétail vers une vie de "bandit".

Il s'est exprimé lors d'un rare entretien réalisé dans le cadre de la préparation d'un article pour la New York Review of Books, coécrit par une universitaire et écrivaine américaine, Helen Epstein, et un reporter de l'AFP basé dans le nord du Nigeria.

L'armée nigériane qualifie régulièrement les bandits de "terroristes" et mène contre eux une campagne militaire dans le nord-ouest.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des affrontements entre gangs et milices locales ont fait plus de 50 morts dans l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, selon des habitants. - Jeudi, des miliciens du village de Zoma ont tendu une embuscade à des "bandits" ; un chef de village a déclaré que 44 bandits et neuf miliciens avaient été tués. - Un porte-parole de la police de l'État de Zamfara a déclaré qu'elle n'avait pas encore reçu de détails sur les affrontements.