Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 6 heures

Nigeria : un basketteur américain arrêté à Lagos avec près de 34 kg de cannabis

Un joueur américain de basketball de 28 ans, identifié comme Greene Da’monte Khiree, a été arrêté à l’aéroport international de Lagos, au Nigeria, en possession de 33,95 kg de cannabis dissimulés dans deux valises.

Selon l’Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA), la saisie porte sur 32 paquets d’une variété particulièrement puissante de cannabis appelée « Loud ».

Ancien joueur universitaire aux États-Unis et meilleur marqueur des Georgia Bombers lors de la saison 2023-2024, Greene Da’monte Khiree évoluait récemment dans le basketball professionnel en Thaïlande.