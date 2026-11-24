Afrique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 34 minutes

Nigeria : un golfeur sud-africain interpellé avec 50 kg de cannabis à Lagos

Un golfeur professionnel sud-africain a été arrêté à l’aéroport de Lagos, au Nigeria, après la découverte de 50,40 kg de cannabis dans ses bagages, selon l’Agence nationale de lutte contre la drogue.

Henlo Grobler et une ressortissante kenyane de 25 ans sont soupçonnés d’avoir échangé leurs étiquettes de bagages pour faciliter le transport de la cargaison.

Les enquêteurs évoquent également l’utilisation de dispositifs de suivi installés sur les valises et le téléphone du golfeur pour surveiller la livraison.

Les deux suspects ont été interpellés dans le cadre d’une enquête visant un présumé réseau international de trafic de stupéfiants.