Afrique

Auteur: Doudou SEYDI

Or camerounais volatilisé à Dubaï : autopsie d’un pillage continental et d'une complaisance émiratie

​Entre 2021 et 2025, les douanes camerounaises n’ont enregistré que 148 kilogrammes d’or légalement exportés, alors que Dubaï a comptabilisé l’entrée de 44 tonnes en provenance du pays. Le chiffre émane du directeur général de la Société nationale des mines (Sonamines), qui l’a rendu public à la télévision nationale le 25 mai 2026. L’écart est colossal : en 2025, le Cameroun a déclaré zéro gramme d’or exporté, pendant que Dubaï en recevait 8,4 tonnes.

​Les estimations du manque à gagner varient : certains médias évoquent 577 milliards de francs CFA soustraits à l’État, d’autres près de 2 000 milliards. Cette différence tient aux méthodes de calcul retenues (valeur marchande du métal jaune ou fiscalité applicable). Dans tous les cas, il s'agit d'un pillage massif.

​Ce phénomène relève moins de la petite contrebande que d’un système organisé. Près de 200 sociétés d’extraction artisanale illégales, en majorité étrangères, ont été identifiées au Cameroun, dont plus de 95 % à capitaux chinois, américains, canadiens ou soudanais.

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​Comment l’Afrique laisse fuir sa souveraineté dorée

​C'est le paradoxe d'un État qui emprunte pendant que son or s'évapore. En janvier 2026, un décret présidentiel a autorisé la mobilisation de 1 650 milliards de francs CFA sur les marchés financiers, alors que des centaines de milliards de ressources aurifères fuyaient chaque année. Le pays s’endette ainsi à des taux de marché pendant que sa richesse minière enrichit des réseaux occultes et des comptoirs émiratis.

​Dans ce contexte, le monopole accordé à la Sonamines ne constitue pas en soi une garantie. Remplacer le désordre par un guichet unique n'a de sens que si ce guichet est incorruptible. Si ceux qui ont organisé la fuite continuent de peser sur l’institution, ce monopole deviendra un nouvel outil de captation. Les véritables garde-fous résident dans la transparence des volumes extraits, le contrôle effectif par le Parlement et la société civile, ainsi que la publication régulière des comptes.

​Dubaï agit certes comme un receleur, mais n’est pas l’unique coupable. Le mal est d’abord africain : permis attribués à des prête-noms, douaniers corrompus, élites protégées. Toutefois, les Émirats arabes unis portent une responsabilité directe : un pays qui enregistre 44 tonnes d’or camerounais sans exiger de certificat d’exportation valide érige la complaisance en modèle économique. La vraie question est de savoir si l’Afrique, via l’Union africaine, la CEMAC ou une position diplomatique commune, est capable d’exiger des Émirats la traçabilité qu’ils imposent ailleurs lorsque leurs intérêts l'exigent.

​Ce constat dépasse largement le seul dossier camerounais. Le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan subissent des hémorragies comparables. Le continent perd ses recettes minières par la contrebande, la sous-déclaration et les contrats opaques. Les États qui reprennent la main sur leur filière aurifère — par la création de raffineries nationales, de réserves souveraines ou d'agences publiques d’achat — partent tous d'un même principe : exporter de l’or brut sans contrôle revient à brader sa souveraineté.

​L’or du Cameroun ne manque pas ; ce qui fait défaut, c’est la volonté politique de le protéger. Tant que les mêmes élites verrouilleront l’État et les filières d'extraction, chaque milliard récupéré risquera de s’échapper par un autre circuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Entre 2021 et 2025, les douanes camerounaises n'ont enregistré que 148 kg d'or légalement exportés, alors que Dubaï a comptabilisé 44 tonnes en provenance du Cameroun. - En 2025, le Cameroun a déclaré zéro gramme d'or exporté, pendant que Dubaï en recevait 8,4 tonnes. - Près de 200 sociétés d'extraction artisanale illégales ont été identifiées au Cameroun, dont plus de 95 % à capitaux chinois, américains, canadiens ou soudanais.