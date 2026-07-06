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Afrique

Paul Biya : Brenda, sa fille homosexuelle, affirme qu’il est "mourant"

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 1 jour 18904 Lectures 17 Commentaires | English
Paul Biya : Brenda, sa fille homosexuelle, affirme qu’il est "mourant"

Paul Biya : Brenda, sa fille homosexuelle, affirme qu’il est "mourant"

Le président camerounais Paul Biya serait à l’article de la mort. C’est du moins ce qu’affirme sa fille aînée Brenda Biya, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle annonce également la fin imminente du gouvernement camerounais et se plaint d’être maintenue dans une chambre alors qu’elle a expressément demandé à être admise à l'hôpital. 

« Pourquoi vous me gardez dans une chambre, si vous savez que c’est mauvais pour mon mental », peut-on l’entendre dire dans la vidéo.

Il serait hospitalisé dans une clinique privée de Genève

Rappelons que son père Paul Biya est âgé de 93 ans. En juin dernier, le magazine "Jeune Afrique" a révélé qu’il avait été hospitalisé dans une clinique privée de Genève à la suite d'un malaise. La dernière apparition publique du vieux dirigeant remonte au 20 mai 2026. Il assistait au défilé de la fête nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Brenda Biya, fille aînée du président camerounais Paul Biya, affirme dans une vidéo que son père est "mourant". - Elle annonce la fin imminente du gouvernement camerounais et se plaint d'être maintenue dans une chambre contre son gré. - Paul Biya, 93 ans, aurait été hospitalisé dans une clinique privée de Genève suite à un malaise, selon "Jeune Afrique".
Auteur: Bernardin PATINVOH
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (17)

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    Dubonsens ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Pas de besoin de dévoiler l’orientation sexuelle de sa fille. Il faut se cantonner à l’essentiel….
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    Med sain il y a 1 jour
    Il est sous euthanasie mais il est mort depuis longtemps. Il est mort mais il refuse de mourir. S'il n'était pas un président avec tous les moyens financiers, il serait déjà sous terre.
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    Auteur il y a 22 heures
    L'africain est un vari cas. Cinquante ans de pouvoir tu n'as rien accompli de sérieux dans ton pays. Tu rempile à être candidat dans une élection en étant sûr de ne pas terminer ton mandat. Qu'est ce qui se passe dans la tête de ces présidents pour la plupart africains qui ne quittent le pouvoir que morts en fonction ou assassinés?
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    ZEUB il y a 22 heures
    Le probleme ce n est pas BIYA, ce sont les camerounais. A un certain moment, c est niet. Lamentablement triste.
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    Wade il y a 1 jour
    Il va être hospitalisé dans un hôpital de Genève et après sa mort funérailles nationale au Cameroun comme tous les présidents africains esclaves de la France
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    Diouf il y a 1 jour
    Lien entre Genève et la France ?
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    Quoi il y a 1 jour
    Genève est en Suisse pays aussi de Nathalie Yamb

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