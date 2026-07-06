Afrique

Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 1 jour

Paul Biya : Brenda, sa fille homosexuelle, affirme qu’il est "mourant"

Le président camerounais Paul Biya serait à l’article de la mort. C’est du moins ce qu’affirme sa fille aînée Brenda Biya, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle annonce également la fin imminente du gouvernement camerounais et se plaint d’être maintenue dans une chambre alors qu’elle a expressément demandé à être admise à l'hôpital.

« Pourquoi vous me gardez dans une chambre, si vous savez que c’est mauvais pour mon mental », peut-on l’entendre dire dans la vidéo.

Il serait hospitalisé dans une clinique privée de Genève

Rappelons que son père Paul Biya est âgé de 93 ans. En juin dernier, le magazine "Jeune Afrique" a révélé qu’il avait été hospitalisé dans une clinique privée de Genève à la suite d'un malaise. La dernière apparition publique du vieux dirigeant remonte au 20 mai 2026. Il assistait au défilé de la fête nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Brenda Biya, fille aînée du président camerounais Paul Biya, affirme dans une vidéo que son père est "mourant". - Elle annonce la fin imminente du gouvernement camerounais et se plaint d'être maintenue dans une chambre contre son gré. - Paul Biya, 93 ans, aurait été hospitalisé dans une clinique privée de Genève suite à un malaise, selon "Jeune Afrique".