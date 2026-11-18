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Auteur: AFP

Plastiquage de son cabinet et projet d'assassinat : Les graves accusations de Me William Bourdon contre le clan Sassou Nguesso

L'avocat français William Bourdon, fondateur de l'association Sherpa, en pointe dans la lutte pour la restitution des "biens mal acquis", a porté plainte mercredi à Paris, dénonçant un projet d'assassinat dont il aurait été la cible de la part de l'entourage d'un dirigeant africain.

Cette plainte, dont l'AFP a pu avoir connaissance, fait suite à la publication mi-novembre du "Flic qui en savait trop", ouvrage nourri des entretiens du journaliste d'investigation Alex Jordanov avec un ancien policier, Franck Alioui (Éditions Nouveau Monde).

L'auteur y rapporte des confidences d'un ex-policier, dont il ne livre pas le nom, confiant avoir "surveillé" Me Bourdon et rapportant une "opération d'élimination (...) montée par un fils de président du côté de Brazzaville".

Il désigne un "barbouze français", surnommé "le Cosaque", qui aurait été impliqué dans ce projet, annulé in extremis par le dirigeant africain en question.

La plainte, pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat et des destructions, abus d'autorité et atteinte à la vie privée, rapporte que Me Bourdon a lui-même rencontré "le Cosaque", qui lui a "partagé le même récit".

Il dit qu'il s'agit d'un "proche" de Denis Sassou Nguesso, président congolais, et d’un ancien responsable de la police française, qui souhaite pour l'instant rester anonyme, craignant pour sa sécurité.

"Ces faits révèlent l’existence d’un complot ourdi simultanément par plusieurs personnes recrutant des +équipes+ et les rémunérant, aux fins d’organiser l’assassinat (de Me Bourdon) et le plastiquage de son bureau (outre ceux de Sherpa)", résume la plainte.

Sollicitées mercredi par l'AFP, les autorités congolaises n'ont pas répondu dans l'immédiat.

"Si ces éléments étaient avérés, ils témoigneraient d'une volonté particulièrement inquiétante de faire taire, par la violence, ceux qui œuvrent à la manifestation de la vérité et à la lutte contre l'impunité", ont commenté les avocats de Me Bourdon, Mes Antoine Ory et Vincent Brengarth, appelant à l'ouverture immédiate d'une enquête.

Les enquêtes sur les "biens mal acquis" ont déjà conduit à une condamnation en France liée à la Guinée équatoriale et sont toujours en cours concernant le Congo-Brazzaville et le Gabon.

"Figure centrale de la procédure des biens mal acquis, (Me Bourdon) aurait été particulièrement impliqué dans le volet congolais de cette affaire, susceptible de mettre en cause les intérêts du clan Nguesso", poursuit la plainte.

"Depuis 2007, les menaces de tout ordre sont allées crescendo. Jamais je n'aurais pensé que ça puisse atteindre un tel paroxysme", a déclaré Me Bourdon à l'AFP. "Les plus grands corrupteurs de la planète, dans leur obsession à rester impunis, sont prêts à commettre le pire".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'avocat français William Bourdon a porté plainte mercredi à Paris pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat et des destructions, abus d'autorité et atteinte à la vie privée. - La plainte fait suite au livre « Le Flic qui en savait trop » d'Alex Jordanov, où un ex-policier rapporte une « opération d'élimination » visant Me Bourdon, montée par un fils de président du côté de Brazzaville et annulée in extremis. - Me Bourdon affirme avoir rencontré « le Cosaque », un « proche » de Denis Sassou Nguesso, qui lui a partagé le même récit ; les autorités congolaises n'ont pas répondu dans l'immédiat.