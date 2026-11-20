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Auteur: Seneweb-Com

Premier Agri Green Bond de l’UEMOA : SWAMI AGRI franchit une étape historique à la BRVM

Une nouvelle page s’ouvre dans le financement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. SWAMI AGRI a officialisé la première cotation de son emprunt obligataire vert « GREEN BOND SWAMI AGRI 7,00 % 2026-2031 » à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). D’un montant de 30 milliards de FCFA, cette opération, présentée comme le premier Agri Green Bond de l’espace UEMOA, marque une avancée majeure dans la mobilisation de capitaux au service d’une agriculture moderne, productive et durable.

La cérémonie officielle de première cotation a réuni plusieurs personnalités du monde économique, financier et institutionnel, notamment Monsieur Ababacar DIAW, Administrateur Directeur Général d’IMPAXIS ; Monsieur Souleymane NDOYE, Administrateur de SWAMI AGRI ; Monsieur Oumar DEME, Directeur de l’Antenne Nationale de la BRVM, ainsi que Monsieur Chérif Sambou BODIAN, Conseiller Technique au ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE).

Cette rencontre consacre l’aboutissement d’un processus de mobilisation de ressources financières et traduit une ambition commune : faire du marché des capitaux un véritable accélérateur de la transformation agricole.

Une opération pionnière qui ouvre de nouvelles perspectives

Avec un emprunt obligataire de 30 milliards de FCFA, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 7 % sur une maturité de cinq ans et d’une valeur nominale de 10 000 FCFA par obligation, SWAMI AGRI franchit une étape stratégique dans son développement.

Cette émission obligataire verte, bénéficiant d’un mécanisme de garantie à 100 %, illustre la possibilité de concilier performance financière, développement économique et responsabilité environnementale.

À travers cette opération, SWAMI AGRI entend renforcer ses capacités opérationnelles, accompagner ses ambitions de croissance et contribuer à la transformation des chaînes de valeur agricoles.

Dans un contexte où l’accès à des financements adaptés demeure l’un des principaux défis du secteur agricole, cette initiative apporte une réponse innovante aux besoins d’investissement à long terme.

IMPAXIS : l’ingénierie financière au service de l’économie réelle

Partenaire financier de cette opération, IMPAXIS confirme son engagement dans le développement de solutions de financement innovantes, capables de répondre aux ambitions des entreprises africaines.

À travers son accompagnement de SWAMI AGRI, IMPAXIS contribue à rapprocher les investisseurs des secteurs productifs de l’économie, ouvre une nouvelle voie dans la finance verte et à favoriser l’émergence de nouvelles classes d’actifs sur le marché financier régional.

Cette opération illustre également le rôle stratégique des acteurs de l’ingénierie financière dans la structuration de mécanismes de financement adaptés aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la sous-région.

La BRVM, un levier stratégique de développement agricole

L’admission à la cote de cet emprunt obligataire marque l’entrée officielle des titres de SWAMI AGRI sur le marché secondaire de la BRVM, offrant ainsi aux investisseurs un cadre organisé pour leurs transactions.

Au-delà de sa dimension financière, cette cotation constitue un signal fort envoyé aux entreprises agricoles de l’espace UEMOA. Elle démontre que le marché financier régional représente une alternative crédible aux mécanismes traditionnels de financement et un levier de diversification des ressources à long terme.

Elle traduit également l’engagement de SWAMI AGRI en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et du renforcement de la confiance des investisseurs.

Finance verte et souveraineté alimentaire : une convergence stratégique

La présence du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage à cette cérémonie souligne l’importance de la convergence entre initiatives privées, politiques publiques et instruments financiers.

À l’heure où le Sénégal ambitionne de renforcer sa souveraineté alimentaire, de moderniser ses systèmes de production et de valoriser ses ressources agricoles, la mobilisation de capitaux privés constitue un enjeu déterminant.

Le développement d’instruments financiers verts appliqués à l’agriculture ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour soutenir les investissements productifs, renforcer les chaînes de valeur locales et accompagner une croissance agricole durable.

Une agriculture qui investit, une finance qui transforme

À travers cette première cotation, SWAMI AGRI, avec l’accompagnement d’IMPAXIS et des acteurs du marché financier régional, ouvre une voie susceptible d’inspirer d’autres entreprises agricoles de l’espace communautaire.

Cette opération témoigne du potentiel de l’agriculture à devenir une véritable classe d’investissement, capable d’attirer des capitaux structurés, de créer de la valeur et de contribuer durablement au développement économique de l’Afrique de l’Ouest.

Bien plus qu’une opération financière, le Green Bond de SWAMI AGRI symbolise une nouvelle ambition : celle d’une finance africaine qui investit dans ses propres ressources, accompagne ses entreprises et participe activement à la construction de sa souveraineté alimentaire.

Des obligations vertes ancrées dans la réalité du sol.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - SWAMI AGRI a coté à la BRVM son emprunt obligataire vert « GREEN BOND SWAMI AGRI 7,00 % 2026-2031 » de 30 milliards de FCFA, présenté comme le premier Agri Green Bond de l'espace UEMOA. - L'emprunt est assorti d'un taux d'intérêt annuel de 7 % sur une maturité de cinq ans, d'une valeur nominale de 10 000 FCFA par obligation et d'un mécanisme de garantie à 100 %. - IMPAXIS a accompagné l'opération en tant que partenaire financier, et la cérémonie de première cotation a réuni notamment Ababacar DIAW (IMPAXIS), Souleymane NDOYE (SWAMI AGRI), Oumar DEME (BRVM) et Chérif Sambou BODIAN (MASAE).