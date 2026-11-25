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Auteur: AFP

il y a 1 heure

Près de 32.000 migrants expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis janvier, selon une ONG

Près de 32.000 migrants ont été expulsés par l'Algérie depuis le début de l'année vers le Niger voisin, dans des conditions difficiles, selon l'ONG nigérienne Alarme Phone Sahara (APS).

Depuis 2014, des migrants irréguliers nigériens mais aussi d'autres pays africains, dont des femmes et des mineurs, sont fréquemment refoulés d'Algérie, point de transit vers l'Europe.

"Au total, depuis le début de l'année, 31.734 personnes ont été touchées par ces expulsions massives", indique l'ONG dans un rapport consulté mercredi par l'AFP.

Ce chiffre s'approche, à un mois de la fin de l'année, du record de 2025, lorsque le Niger avait accueilli 34.236 migrants expulsés par l'Algérie.

Ces refoulements de migrants provoquent des "conséquences désastreuses" concernant les droits humains, dénonce régulièrement APS.

L'ONG a également déploré la mort en juillet, dans une clinique d'Agadez (nord du Niger), d'un ressortissant togolais suite à de "graves brûlures" contractées durant son expulsion par les forces algériennes.

Les migrants nigériens arrivent généralement par convois dits "officiels", à bord de véhicules, et sont pris en charge par les autorités locales.

Mais les migrants non nigériens, quant à eux, sont débarqués au "point zéro", zone désertique délimitant la frontière entre les deux pays. Ils doivent ensuite parcourir 15 km à pied pour atteindre la ville nigérienne d'Assamaka dans des conditions climatiques extrêmes, décrit APS.

En 2025, au moins 35 migrants sont morts dans le désert nigérien, selon l'ONG.

Le régime militaire au pouvoir depuis un coup d’État en 2023 à Niamey estime que les arrivées massives de migrants non nigériens risquent de "perturber l'équilibre sécuritaire" du Niger, déjà confronté à des attaques jihadistes sur plusieurs pans.

Cependant, APS dit avoir observé "récemment une certaine baisse des expulsions" des ressortissants ouest-africains vers la frontière nigérienne, "car l'Etat algérien aurait commencé à expulser davantage de personnes par avion directement vers leur pays d'origine".

Niamey et Alger se sont considérablement rapprochés ces derniers mois, après une période de tensions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Près de 32.000 migrants ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis janvier, selon l'ONG Alarme Phone Sahara. - Ce chiffre s'approche du record de 2025, lorsque le Niger avait accueilli 34.236 migrants expulsés par l'Algérie. - Les migrants non nigériens sont débarqués au "point zéro" et doivent parcourir 15 km à pied pour atteindre Assamaka.