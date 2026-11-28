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Auteur: AFP

Représailles interethniques au Nigeria : 14 morts dans une nouvelle attaque

Les violences ethniques se poursuivent dans l'ouest du Nigeria, des bandes armées ayant tué quatorze personnes dans un village une semaine après que des affrontements dans cette zone ont fait des dizaines de morts.

Les représailles sont courantes dans certaines régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, où des gangs armés - les "bandits" - attaquent des villages, enlèvent des habitants, volent du bétail, et tuent généralement au passage.

Ces représailles prennent souvent une tournure ethnique, les gangs de bandits étant généralement composés de Peuls qui s'en prennent à des villages d'agriculteurs d'autres ethnies, lesquels en retour s'attaquent à des campements d'éleveurs peuls sans discrimination.

Le week-end dernier, des "bandits" appartenant à l'ethnie peule ont attaqué le village de Luman Ba'are et tué onze personnes, ont déclaré à l'AFP des habitants de l'ethnie kambari.

En représailles, des milices locales s'en sont prises à des campements peuls voisins et ont tué environ 70 personnes.

Vendredi en fin de journée, "des bandits présumés ont envahi la communauté de Lumma-Sanke (...). Cette invasion a semé une vive panique parmi les habitants, qui ont fui leurs maisons pour se mettre en sécurité, tandis que les malfaiteurs incendiaient la plupart des habitations", a indiqué un porte-parole de la police de l'État de Niger samedi matin dans un communiqué.

Cette dernière attaque a fait quatorze morts, ont déclaré samedi les autorités de cet État.

"Selon les premiers rapports, 11 hommes et trois femmes ont perdu la vie lors de cette attaque, tandis que plus de 50 maisons, environ 35 commerces, quatre véhicules, cinq motos et une station-service ont été incendiés", a détaillé le commissaire à l'information de l'État dans un communiqué.

Une vidéo visionnée par l'AFP - qui n'a pas pu l'authentifier - montrait des dizaines de maisons en feu.

Le village de Lumma-Sanke attaqué vendredi est situé à quelques kilomètres de Luman Ba'are, le village attaqué le week-end dernier.

L'armée de l'air est intervenue pour mettre un terme aux violences "et a apporté un appui aérien aux équipes tactiques au sol. Les équipes ont conjointement engagé le combat contre les malfaiteurs, qui ont pris la fuite", a précisé la police de l'État de Niger.

Cependant, selon une source humanitaire, le jet de l'armée a été abattu en survolant le parc de Kainji, bastion connu des bandits, mais les deux pilotes ont été secourus.

Le commissaire à l'information de l'État de Niger a demandé "qu'aucune communauté ne doit être collectivement tenue pour responsable des actes commis par des individus" et a appelé les "communautés voisines à rester calmes" et à "s'abstenir de se faire justice elles-mêmes".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatorze personnes ont été tuées vendredi lors d'une attaque de "bandits présumés" sur le village de Lumma-Sanke, dans l'État de Niger, au Nigeria. - Cette attaque a également entraîné l'incendie de plus de 50 maisons, environ 35 commerces, quatre véhicules, cinq motos et une station-service. - Selon une source humanitaire, un jet de l'armée de l'air a été abattu en survolant le parc de Kainji, mais les deux pilotes ont été secourus.