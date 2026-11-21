Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Togo : Lomé mobilise ses services diplomatiques pour le retour sécurisé de ses ressortissants refoulés de la Guinée

Le gouvernement togolais prépare le retour au pays de ses ressortissants qui, après avoir quitté la Guinée dans le cadre d’opérations de lutte contre l’orpaillage illégal, se sont retrouvés en difficulté et sont actuellement hébergés dans des centres d’accueil au Burkina Faso et au Mali, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La démarche est menée en coordination avec les autorités burkinabè et maliennes, ainsi qu’avec les représentations diplomatiques concernées, afin de garantir leur assistance, leur sécurité et leurs conditions d’accueil.

Le gouvernement togolais assure prendre toutes les dispositions pour organiser leur retour au pays dans les meilleurs délais et en toute sécurité.