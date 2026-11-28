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Auteur: AFRIKMAG

il y a 36 minutes

Top 10 des pays africains ayant la dette la plus faible envers le FMI en novembre 2026

Pour les gouvernements africains, devoir moins d’argent au Fonds monétaire international (FMI) peut signifier avoir plus de place pour décider de la façon dont les fonds publics sont dépensés, plutôt que de s’inquiéter constamment des remboursements des prêts et des conditions liées à un nouveau financement

Lorsqu’un pays a des obligations de dette limitées envers le FMI, il a plus de place dans son budget pour diriger l’argent vers les routes, l’électricité, les soins de santé, l’éducation et d’autres services.

Il peut également réduire le montant des recettes publiques qui servent à entretenir les anciens prêts, laissant plus de fonds disponibles pour les projets de développement.

Un fardeau de la dette plus faible peut également donner aux gouvernements plus de liberté lorsqu’ils prennent des décisions économiques.

Les pays qui dépendent fortement du soutien du FMI doivent souvent atteindre les objectifs convenus en matière de dépenses, d’impôts, de subventions et d’autres politiques économiques avant de recevoir d’autres paiements.

Garder l’emprunt sous contrôle peut réduire cette dépendance et donner aux gouvernements plus de flexibilité pour répondre aux besoins locaux.

Cela peut également aider à protéger la capacité d’emprunt d’un pays lorsqu’une véritable crise frappe.

Les gouvernements ayant une dette gérable sont généralement mieux placés pour demander un financement d’urgence sans ajouter trop de pression aux finances publiques déjà tendues.

En novembre, l’Égypte, un pays qui possède l’une des dettes les plus élevées du FMI, a conclu un accord au niveau du personnel qui pourrait débloquer 2,3 milliards de dollars supplémentaires, ce qui la rapproche de l’achèvement de son programme existant de 8 milliards de dollars.

Le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que l’Égypte n’a pas l’intention de demander un nouveau financement du FMI après la fin du programme.

Cela ne signifie pas que les pays devraient éviter complètement le FMI. Ses prêts peuvent aider les gouvernements à faire face à des pénuries de devises étrangères ou à des chocs économiques.

Mais garder les remboursements gérables et éviter une dépendance répétée à l’égard du soutien d’urgence peut donner aux économies africaines plus de contrôle sur leurs finances.

Cela dit, voici les pays africains avec la dette du FMI la plus faible en novembre 2026, selon les données du site Web du FMI.

Top 10 des pays africains ayant la dette la plus faible envers le FMI en novembre 2026

Pays et Total des crédits du FMI en cours au 24/11/2026

1 Lesotho ;9 328 000

2 Guinée équatoriale ;17 084 085

3 Djibouti ;22 260 000

4 Comores ; 25 224 380

5 Sao Tome et Principe ;28 329 327

6 Guinée-Bissau ; 54 607 400

7 Cabo Verde ;77 150 000

8 Burundi ; 100 100 000

9 Somalie ;115 600 000

10 Seychelles ; 129 137 000

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon les données du FMI au 24/11/2026, le Lesotho a la dette la plus faible envers le FMI parmi les pays africains, avec 9 328 000. - La Guinée équatoriale (17 084 085) et Djibouti (22 260 000) occupent les deuxième et troisième places de ce classement. - Le top 10 est complété par les Comores, Sao Tome et Principe, la Guinée-Bissau, Cabo Verde, le Burundi, la Somalie et les Seychelles (129 137 000).