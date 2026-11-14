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Afrique

Traque aux cybercriminels : Le FBI débarque en Côte d’Ivoire

Auteur: Bernardin PATINVOH

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Traque aux cybercriminels : Le FBI débarque en Côte d’Ivoire

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La coopération judiciaire entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis est en excellente santé. Le Federal Bureau of Investigation (FBI), le principal service fédéral de police judiciaire des USA, travaille actuellement avec le Pôle pénal économique et financier (PPEF) de Côte d'Ivoire pour débusquer et poursuivre les cybercriminels ivoiriens impliqués dans des affaires d’extorsion sexuelle visant des ressortissants américains.

Chantage à caractère sexuel pratiqué sur Internet

C’est le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme Sansan Kambile qui a donné l’information aux députés lors de son récent passage au Parlement ivoirien.

Le FBI recherche donc des Ivoiriens qui se rendent coupables de sextorsion sur les ressortissants américains. Inutile de rappeler que la sextorsion est une forme de chantage à caractère sexuel pratiquée sur Internet. 

Les auteurs nouent de fausses relations sentimentales avec leurs victimes, généralement de jeunes Américains ou Américaines en se faisant passer pour des hommes ou des femmes. Ils les poussent ensuite à partager des vidéos intimes ou des images qu’ils utilisent pour les faire chanter.

« Près de douze personnes (déjà) arrêtées et jugées »

Actuellement, le FBI apporte aux magistrats ivoiriens des informations et un appui dans l’identification des suspects. Selon le ministre Sansan Kambile, « près de douze personnes ont (déjà) été arrêtées et jugées », grâce à cette collaboration. « Certains sont encore en détention et les procédures sont en cours », informe t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le FBI coopère avec le Pôle pénal économique et financier de Côte d'Ivoire pour traquer les cybercriminels ivoiriens impliqués dans la sextorsion de ressortissants américains. - L'information a été donnée par le ministre de la Justice Sansan Kambile lors de son passage au Parlement ivoirien. - Selon le ministre, près de douze personnes ont déjà été arrêtées et jugées grâce à cette collaboration, certaines étant encore en détention.
Auteur: Bernardin PATINVOH
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